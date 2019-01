La Vuelta a Aragón desvela su recorrido para 2019

Con la presencia del director gerente de Turismo Aragón, Jorge Marqueta, y el máximo responsable del equipo organizativo y presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Luis Marquina, Fitur fue escenario en la tarde del viernes de la presentación de la edición 2019 de la Vuelta a Aragón, que se celebrará del 17 al 19 de mayo. Marqueta se congratuló de la recuperación de esta prueba y Marquina destacó el importante alcance que tuvo la pasada edición gracias a la difusión de Aragón TV y de Eurosport, antes de que el ex ciclista y consejero técnico de la prueba, Angel Vicioso, desvelase los detalles de las tres etapas.

La primera, entre Andorra y Calatayud, de 174 kms, será una jornada que no decidirá la ronda, pero que puede provocar nervios en el pelotón. La segunda jornada, de Sádaba a Canfranc Estación, de 183 kms, presenta cinco puertos puntuables y aunque no termina en una ascensión tal selectiva como el año anterior, los 4.500 metros de desnivel acumulado servirán para marcar diferencias. La ronda acabará con una etapa similar a la del año pasado, entre Huesca y Zaragoza, de 147 kilómetros, con un presumible final al sprint siempre que el viento no haga de las suyas camino de la capital.

Una carrera histórica

Aragón recuperó el pasado año su vuelta ciclista, una cita de relumbrón en su calendario deportivo. Una prueba que se disputó por primera vez en octubre de 1939, que se consolidó a mediados de los 60 y que se apagó en 2005. Sin embargo, tras más de una década de ausencia, la Comunidad entró en 2018 por la puerta grande en el programa de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y lo hizo con la ambición de seguir creciendo. La anterior edición de la Vuelta a Aragón, gracias a la emisión de Eurosport como medio oficial, permitió que la prueba llagara a 54 países y que alcanzase una audiencia de casi tres millones de espectadores. De esta forma, la Comunidad volvió a estar en el mapa del ciclismo internacional. Actualmente hay cuatro categorías de carreras profesionales por etapas: la clase UCI World Tour (con todos los equipos con licencia UCI Pro Team) es el máximo nivel y en España actualmente se organizan la Volta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco. En el escalafón inferior se hallan las pruebas por etapas del circuito europeo: las carreras 2.HC como la Vuelta a Burgos y la Vuelta a Andalucía; las 2.1 como la Vuelta a Asturias, a la Comunidad Valenciana, a Castilla y León, y a Aragón; y, por último, las 2.2, en las que no hay presencia de equipos World Tour.