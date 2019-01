La hermana del futbolista Emiliano Sala: "Por favor ayúdenme, él está vivo"

Romina, la hermana de Emiliano Sala, el futbolista argentino que viajaba en una avioneta que desapareció el lunes cuando cruzaba el Canal de la Mancha, pidió a la gente en redes sociales ayuda para "no parar con la búsqueda", porque afirmó que Emiliano aún está vivo.

"Les pido por favor a todos que, ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo, pongamos fuerzas. Por favor, ayúdenme, él esta vivo. Se lo pido por favor que me ayuden", dijo Romina entre lágrimas en un vídeo.

A las 15.15 hora GMT de este jueves, la policía de la isla de Guernsey comunicó que ya no está "buscando de forma activa", al no haber detectado "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero", el único acompañante de Sala.