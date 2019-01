El placer de patinar sobre los lagos del Pirineo

El reconocido pacto del deportista con la naturaleza ofreció una bella imagen la semana pasada en el Pirineo aragonés. Javier Chain, uno de los jugadores más veteranos del Club Hielo Jaca de hockey, aprovechó sus vacaciones para visitar las montañas en su época de mayor belleza. Allí, sin haberlo planeado, le surgió una oportunidad especial: "Subí con mi novia y mi hermano a Ansó, sabiendo que no había nieve y había hecho bastante frío, los montes estaban helados… Y por si acaso me llevé los patines en la mochila. Cuando llegamos al ibón, comprobé que la capa de hielo era suficiente dura y no lo dejamos escapar", reconoce.

Chain, con domicilio en Jaca, vivió hace dos años en Minnesota (Estados Unidos), donde "allí hay muchísimos lagos donde toda la gente patina y juega también a hockey; una costumbre, allí es algo totalmente normal". El jugador, que trabajó allí de profesor, oficio que desempeña actualmente, emuló uno de los planes a los que estaba habituado. Además, en Minnesota aprendió varias indicaciones para saber sobre qué hielo se puede o no se puede practicar patinaje. "Según me enseñaron en Estados Unidos, hay que tener en cuenta el color del hielo para saber si es apto y no hay riesgos de que se rompa. Primero entramos con botas de montaña y después nos animamos con los patines, una vez supimos que se podía", afirma.