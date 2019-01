El '10' perfecto de la gimnasta Katelyn Ohashi que revoluciona las redes sociales

Un '10' redondo. Perfecto. El ejercicio de la gimnasta americana Katelyn Ohashi ha revolucionado en las últimas horas las redes sociales. La joven gimnasta de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) firmó el pasado sábado una actuación que los expertos consideran entre las mejores que jamás se hayan producido en suelo. A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 de enero de 2019

Entre las canciones que acompañaron sus movimientos estaban ‘September’, de Earth, Wind and Fire, ‘I Want You Back’ de The Jackson 5 y ‘The Way You Make Me Feel’, de Michael Jackson. Ohashi, de 21 años, logró el año pasado un título universitario y acabó la temporada como número 1 de Estados Unidos, y logró tres ‘10’ en ejercicios de suelo. La gimnasta del momento nació en Seattle (Washington) en 1997 y formó parte del equipo nacional entre 2009 y 2013. Incluso en aquella época superó en varias ocasiones a la actual campeona olímpica Simona Biles, otro de los fenómenos virales de la gimnasia.