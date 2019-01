Pesadilla en el Dakar, Barreda abandona y Sainz se queda tirado en una zanja

No ha habido ni siquiera que esperar a la temida etapa maratón para que el Dakar se tome sus primeras víctimas serias. La tercera etapa de esta edición 2019 estrenaba las dunas de Araqui como escenario, y ya ha dejado huella entre los participantes. Especialmente entre los españoles. Joan Barreda verá lo que resta de Dakar desde la televisión, ya que se vio obligado a abandonar tras perder el rumbo en el punto kilométrico 43 y quedarse atascado en un barranco sin salida. Fue una jornada muy complicada para los pilotos de motos, ya que otros favoritos (Price, Brabec y Walkner, entre otros) también se dejaron muchísimo tiempo en las arenas peruanas.

Tampoco fue el día para Carlos Sainz. El madrileño rompió la suspensión de su Mini al llegar a una zanja, perdió tres horas y, con ello, sus opciones de reeditar el título. El madrileño se resignaba, pero es ciertamente doloroso para él, ya que había aguantado bien el pulso con los demás favoritos en coches. No fue el único en caer: Giniel de Villiers, otro de los clásicos dakarianos, tuvo una avería que le dejó fuera de combate.

Cuarto KO de Barreda

Aunque en este 2019 no llegaba en plenitud física, Joan Barreda se había convertido en la gran esperanza española para llevarse la victoria. Tras dos etapas inmejorables, en las que había conseguido salvar el difícil arranque del raid, se encontró con una tercera criminal. Sus opciones se quedaron en el kilómetro 143. La navegación por arena, que es el elemento sobre el que se mueve este año el Dakar, supuso una pesadilla para él, y tras errar el rumbo, acabó por detenerse a esperar la evacuación. Ni siquiera pudo reemprender el camino correcto, ya que se quedó atascado en un barranco, literalmente. "Es un día triste, porque he salido muy bien, apretando a los pilotos que iban abriendo pista. Arriba en las montañas con mucha niebla, sin visibilidad. Hemos llegado a un 'waypoint' y había un barranco con muchas rocas, he intentado girar y dar la vuelta. He visto a Walkner, que sí pudo dar la vuelta, y a partir de ahí quería subir, pero no podía. He bajado para buscar una salida, pero era imposible. Cada vez estaba peor", se resignaba el español.