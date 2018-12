Salma Paralluelo: "El año próximo me decidiré entre el fútbol y el atletismo"

Todo ha sido precioso. No todos los días se es campeona del mundo. Pero también tenía ganas de estar con mi familia.

¿La llamo Gacela…?

No, mejor Salma.

¿La llaman Gacela…?

Tampoco. Eso fue porque salí en algunos reportajes fotografiada en pistas de atletismo. En la selección nacional sub 17 también me llaman Salma.

Salma, ¿se esperaba todo este revuelo?

Cómo me lo voy a esperar… Todo ha sido muy rápido. Viajé al Mundial de Uruguay con solo 14 años. Incluso cumplí los 15 allí, el día 13 de noviembre, el día antes de debutar en el Mundial frente a Corea del Sur. Después llegaron todos los éxitos de la selección española. Y ahora, ya ve, además de mi familia, también están los periodistas, mis amigas Ana y Elena, la gente de mi club…

Detallazo de la familia Alcaine. Carmelo la ha recibido con un ramo de flores, y Rubén, aquí al quite para lo que haga falta…

Se portan muy bien conmigo. Por eso juego en el Zaragoza CFF.

Enrique Arnalda, abonado 44 del Real Zaragoza, también ha venido a recibirla.

Ya le digo que no me esperaba todo esto.

El alias de gacela no es gratuito. Está pulverizando todos los récords de su edad...

Sí, batí los de 300 vallas y 300 lisos. Estoy muy contenta.

Pero el anillo de la pista de atletismo es de 400 metros…

Sí, pero corres 400 cuando eres juvenil y yo soy cadete.

Aclarado queda. Atletismo y fútbol, ¿cómo se resolverá este dilema? Tanto la selección española de atletismo como la de fútbol la desean.

Me gustan mucho los dos deportes y tengo muchas dudas. Yo creo que el próximo año me decidiré entre el fútbol y el atletismo. Aún no lo tengo claro. El fútbol me gusta, pero en atletismo también tengo mucho potencial. El atletismo es un deporte muy sacrificado. Hay que entrenar todos los días.

Por cierto, todavía no se ha aclarado por qué con 14 años no podía jugar con el primer equipo del Zaragoza CFF y sí con la selección española sub 17...

No podía jugar en el primer equipo en categoría nacional porque para ello tenía que tener 15 años. Ya los tengo. Debutaré mañana. Con una autorización también dejaban, me han dicho.

A buenas horas llega la autorización...

Sí, ahora que ya tengo 15 y no me hace falta…

¿Tiene mánager?

Por ahora, no, aunque ya se están moviendo cosas.

También cuentan que la alegría ha llegado a casa...

Ya ve qué felices están mi hermano mayor, que se llama José Jaime, y el pequeño, Lorenzo. Vivimos en el barrio de San José. Ya ve también a mi padre, Jaime. Siempre me han apoyado mucho todos ellos.

¿Y mamá?

Mi madre tiene que trabajar fuera por ciertas circunstancias. La vemos muy poco. Está en Guinea.

¿Es buena estudiante?

Estoy haciendo cuarto de ESO. Llevo un mes fuera y tengo que ponerme las pilas. Voy al Grande Covián.

Se me ha olvidado preguntarle quién era mejor, Claudia Pina o usted.

Claudia es muy buena, sobre todo en el área. Es un bicho en el área, lo mete todo. Ha sido Balón de Oro del Mundial por algo.

Pero Catalina Coll es mejor que usted…

Claro, es la portera... Y yo no me veo de portera. Yo juego de extremo izquierda, aunque también juego por la derecha.

Pero es zurda...

Sí, pero juego por los dos lados. También juego a veces en el centro en el Zaragoza CFF.

Ya verá qué expectación mañana, en su debut con el Zaragoza CFF...

A ver si logramos ascender, que es importante.

¿Se ve siempre en Zaragoza o se marchará fuera?

No lo sé. Mientras esté cómoda aquí... Más adelante, ya veremos. Todavía soy muy joven.

¿Y qué quiere ser cuando sea mayor?

Me gustaría ser actriz. Y también periodista.

Periodista… ¿Qué le preguntaría a una campeona del mundo?

Buena pregunta…

Buena respuesta…

Muchas gracias por todo.