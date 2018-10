Pedro Ginés: "En la partida definitiva, las horas se me pasaron volando"

"Estoy muy feliz. Sinceramente, no me esperaba proclamarme campeón del mundo. Es un orgullo muy grande". Con estas palabras explicaba este miércoles el zaragozano Pedro Ginés, a su llegada a la terminal 2 del aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez, lo que supone haber conquistado el título mundial sub 14 en Grecia.

Un hito tras el que se esconde un arduo proceso de preparación, que remató con una partida de más de cinco horas en la última y decisiva jornada mundialista. «Este éxito es fruto del trabajo previo y el realizado en el torneo junto al entrenador que me asignó la Federación Española. En la partida definitiva, llegó un momento que las horas me pasaban volando, sólo me importaba ganar», reveló.

Con cinco años, sentado sobre las rodillas de su padre, estuvo sin cantearse durante tres horas en el prestigioso torneo de partidas simultáneas de Alcubierre. Miraba embobado las piezas, buscándole un sentido a los movimientos. Aunque entonces aún no había comenzado a jugar, esa imagen resume bien la relación que tiene Pedro Ginés con el ajedrez. Su primer contacto como jugador fue un año más tarde, con seis, y fue como el de otros tantos niños: como actividad extraescolar en el colegio. El aragonés se adentró en el ajedrez como cualquier chico, con desconocimiento y curiosidad por un tablero que ahora, ocho años más tarde, maneja con una precisión milimétrica. Es el rey.