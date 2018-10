Solari: "Mi idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones"

El argentino Santiago Solari recalcó este martes que no se obsesiona en seguir hasta final de temporada como técnico del Real Madrid porque tiene claro todas las personas que pertenecen al mundo del fútbol están "de paso" y reconoció que es "hermoso trabajar en cualquier lado" del club madridista, subrayando que su única idea ahora es la "de ir a Melilla y jugar con dos cojones".

El exjugador madridista, técnico del filial y sustituto provisional de Julen Lopetegui tras la destitución del guipuzcoano este lunes, entrenó por primera vez a la primera plantilla y posteriormente compareció ante los medios, donde apuntó que afronta este reto "con una gran ilusión y una gran satisfacción", pero sin centrarse en más allá del partido de la Copa del Rey ante la UD Melilla.

"Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso, en cualquier lado, no lo digo solo para el primer equipo. He jugado, he sudado esta camiseta hasta la última gota como muchos otros, y el Real Madrid nos supera en grandeza, pero también nos incluye en ella. Es una maravilla trabajar para este club", se sinceró un sonriente Solari.