El mundo vuelve su mirada hacia España

La selección sub 20 celebra el pase a la final tras derrotar a Francia RFEF/Efe

España y Japón comparten gusto y libreto. Sus jugadoras prefieren mimar el balón antes que darle un puntapié para suerte, lucimiento y deleite de sus estrellas, Patri Guijarro y Riko Ueki. Ellas son las máximas realizadoras de un Mundial sub 20 que en la final recuperará la contienda que ambas selecciones sostuvieron hace cuatro años en Costa Rica, en una categoría inferior.

De aquella cita mundialista sub 17, las pequeñas Nadeshiko se marcharon con el trofeo tras una aplaudida exhibición coral. En la Bretaña francesa su propuesta es similar, aunque puede no bastarle ante esta Roja. Las pupilas de Pedro López las derrotaron en la fase de grupos (1-0) y amenazan con repetir triunfo. Sea cual sea el vencedor del postrero envite de este viernes (19.30 hora peninsular., GolTV) en la bucólica localidad de Vannes, la certeza que deja este Mundial es que no impera ya el tonelaje.

Estados Unidos y sus tres títulos dejaron el campeonato en la primera fase. Alemania sucumbió en cuartos de final. A Francia no le alcanzó con la amenazante velocidad de Emelyne Laurent y de Sandy Baltimore para superar las semifinales. Abatidas las principales favoritas y la última campeona -Corea del Norte-, el desenlace del torneo revela la innegable supremacía del toque frente al físico. A falta de un último duelo, el sello tan reconocible de las campeonas de Europa y de Asia habrá triunfado en Francia.