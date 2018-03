Marta Frías: "En unos años podríamos ver un Barça-Madrid pitado por una mujer"

Marta Frías, de 37 años, lleva media vida pitando partidos de fútbol. Marta es una de las 36 árbitras de fútbol en Aragón, la única con categoría internacional y una de las más veteranas de España. Hace un recuento rápido y le salen más de 2.000 partidos arbitrados en 17 temporadas: desde fútbol base a Tercera masculina, Primera femenina, finales de la Copa de la Reina, Champions, Campeonatos de Europa y amistosos internacionales.

"Siempre me ha gustado el fútbol y de niña jugaba en mi pueblo (Villamesías, Cáceres). Cuando tenía 21 años, un compañero de trabajo me animó a hacer un curso para árbitros. Me apunté, me gustó, después pasé las pruebas físicas y técnicas. Y desde entonces no he dejado de arbitrar. El arbitraje es mi pasión", asegura Marta, que trabaja en una empresa de Cuarte de Huerva que diseña proyectos de iluminación (Metrolight).

"Compaginar el arbitraje con el trabajo es una locura", señala. Trabaja de ocho a tres, y por las tardes entrena, ve partidos, revisa el reglamento, forma a otras árbitras. Los fines de semana pita una media de tres partidos de distintas categorías en Aragón o por España. Y cuando le llaman, viaja para pitar partidos internacionales. "En mi empresa me apoyan y son flexibles. Voy gastando días de mis vacaciones durante el año para poder arbitrar. Solo somos cuatro árbitras internacionales en España, es un orgullo que me eligieran", afirma.