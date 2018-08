Pinto pasará por el quirófano y el Bada Huesca por el mercado

Le ha salida caro al Bada Huesca, por tanto, el enfrentamiento contra el Anaitasuna en Barbastro. En su primera parte fue cuando al poco de debutar con la indumentaria rojilla Joao Pinto hizo sonar todas las alarmas por los gestos y sonidos del dolor que le produjo la lesión sufrida tras un lance del juego. Finalmente se han cumplido los peores pronósticos y el técnico José Francisco Nolasco se queda sin una de las dos únicas incorporaciones estivales del equipo altoaragonés de Asobal -la otra es el también portugués

"Las pruebas realizadas al jugador del Bada Huesca Joao Pinto este lunes, tras la lesión sufrida el viernes 17 en el encuentro contra el Helvetia Anaitasuna, muestran una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por la que deberá pasar por el quirófano", ha explicado el Club Balonmano Huesca en su web. "Pendientes de los tiempos de la operación y de la propia evolución del jugador, la previsión de los servicios médicos es de mínimo seis meses después de la operación. A partir de ahí, el tiempo lo marcará su rodilla", ha añadido la entidad.

La baja de Joao Pinto es sensible por la posición en la que juega y por el momento en el que nos encontramos. Con la marcha de Teixeira y Dijá, el de central era el puesto en el que más salidas se han dado. Con la recuperación de Eloy Félez, que la temporada pasó el mismo amargo ahora debe asumir el primera línea luso, el club rojillo había confiado en su llegada para completar el trascendente emplazamiento sobre la pista. No será fácil para el Bada Huesca encontrar lo que necesita porque el mercado está muy avanzado y el número de jugadores sin colocar ha menguado y, además, la economía de los oscenses, ajustada al máximo en sus compromisos, no da para muchos dispendios.