La danza acuática de la campeona Laura Biscarri: arte para los sentidos

"Siempre me ha gustado mucho el agua. Con dos años, ya nadaba perfectamente. Iba a clases y mi entrenador de entonces les aconsejó a mis padres que me apuntaran a natación sincronizada (ahora llamada artística). Siempre que me mandaba nadar, me ponía a bucear". Quien habla es Laura Biscarri, una de las más firmes promesas de la 'sincro' aragonesa. Esta zaragozana de 14 años consiguió el pasado fin de semana una medalla de oro en el Campeonato de España infantil de verano de segunda división. Un metal que inaugura el casillero de la Comunidad en una disciplina de gran plasticidad que combina natación, gimnasia y danza. Aunque todavía minoritario, los grandes éxitos de deportistas como Gemma Mengual u Ona Carbonell han situado a la natación sincronizada, al menos, en el radar de los aficionados.

Laura compitió en Reus en una modalidad, Figuras, que no se retransmite generalmente por la televisión, pero que aspira a hacerse un hueco en la agenda mediática. "Muy poca gente sabe lo que es, porque no llevamos música a diferencia de otras modalidades. Hay que ejecutar una serie de movimientos ya establecidos por los jueces. Dependiendo de su mayor o menor grado de cumplimiento, estos puntúan. Cada una lleva el ritmo que cree oportuno aunque lo ideal es hacerlo lento, recreándote en el movimiento", explica. Mayor lentitud para mayor deleite de los sentidos ante un deporte que requiere mucha fuerza y que se apoya en la flexibilidad para lograr espectaculares posiciones. Las competidoras portan un vestuario unificado (bañador negro y gorro blanco), de forma que los jueces no puedan identificarlas ni mostrar un posible favoritismo. La zaragozana también participó en Equipos, Combo, Dúo y Solo.

La nadadora del Stadium Casablanca se impuso por apenas un punto a sus rivales del potente CN Kallípolis de Anna Tarrés, exseleccionadora nacional. "Un punto de diferencia en los primeros puestos es una diferencia importante. Generalmente, estos se deciden por décimas", matiza, al tiempo que se muestra confiada. "Podría haber obtenido más puntuación; podría haber mejorado alguna figura de las cuatro que tuve que realizar", detalla. Laura se muestra "muy agradecida" a sus entrenadoras: Raquel hernández y María Gascón. "Sin ellas, no habría llegado a donde estoy ahora", asegura con convicción.