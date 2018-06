Fisac: "El Tecnyconta luchará todos los partidos"

El Tecnyconta inicia un nuevo proyecto deportivo, liderado en la pista por Porfirio Fisac, y lo hace bajo unas premisas inquebrantables: sólo tendrán cabida los jugadores con hambre, carácter, orgullo, compromiso e implicación. "Yo no puedo garantizar que ganemos todos los partidos; pero sí puedo anunciar que lucharemos todos los partidos. El día que no tenga esta sensación, será porque no estaré haciendo bien mi trabajo", advirtió este lunes el nuevo entrenador, de 53 años, quien se incorpora al cuadro aragonés procedente del Gipuzkoa Basket. El técnico ha firmado por los dos próximos años, lo que evidencia la apuesta del club por un plan sólido y estable; una declaración de intenciones en un equipo que no ha sido capaz, en las últimas temporadas, de otorgarle cierta continuidad al banquillo zaragozano. "Queremos que nuestra afición, que ha sufrido mucho, se sienta totalmente identificada con nosotros", añadió Fisac, quien no ocultó su entusiasmo ante el reto que le aguarda.

Por su extenso recorrido profesional -con numerosos éxitos-, y tras haber completado este año una campaña sobresaliente -otra más- con el Gipuzkoa Basket, el técnico disponía de diferentes propuestas para el próximo ejercicio. ¿Por qué eligió Zaragoza? "Hay un punto clave en este sentido: cuando me reuní con el presidente (Reynaldo Benito) y con el director técnico (Pep Cargol), me dio la sensación de que llevábamos muchos años hablando de baloncesto, todos en la misma dirección. Me resultó muy fácil conversar con ellos. Me trasladaron cosas que yo sentía, o que yo había trabajado en mis últimos equipos", confesó Fisac, quien también recordó que "las dos partes" habían coincidido "en el mismo momento" y bajo idéntico ideario: "En ambos lados, el club y el entrenador tenemos la misma sensación: la necesidad de crecer juntos. No nos vale con lo que tenemos. Y el Tecnyconta me ha transmitido lo que yo quería oír", explicó.

Asimismo, el técnico se refirió al acertado trabajo de la entidad "en las categorías inferiores", donde aparecen en nómina algunos de los valores más prometedores del panorama nacional. El futuro pasa por Carlos Alocén, Jaime Fernández, Ander Urdiain, Vit Krejci, Raúl Lobaco, Jaime Pradilla, Javi García, Marc Martí y Álvaro Sanz, entre otros muchos jugadores. "Y yo quiero entrenar a estos chicos a corto y medio plazo", sostuvo el nuevo entrenador de los zaragozanos, habituado a conceder oportunidades a las jóvenes promesas sin atender al carnet de identidad.