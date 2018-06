Cargol: "El Tecnyconta debe crecer desde su identidad"

El director técnico del Tecnyconta Zaragoza, Pep Cargol, ha explicado este jueves, durante su presentación oficial, las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo. Un plan que pasa por “conseguir estabilidad” y que permita crecer a la entidad, “paso a paso”, con unos valores “muy definidos”. “Este cargo supone un reto para mí, aunque también una gran ilusión. La intención es crecer desde nuestra identidad, siempre con coherencia y haciendo especial hincapié en nuestros valores”, ha insistido Cargol, quien, en este sentido, ha hablado de la necesidad de contar “con jugadores comprometidos y luchadores, que se dejen siempre la piel en la pista”. Un camino al que se unirán "los valores de la cantera", a quienes se les va a buscar "el mejor escenario para que prosigan su crecimiento".

Lo mismo sucede con el nuevo inquilino del banquillo zaragozano. “Buscamos un técnico que se adapte a nuestros planteamientos, a nuestra idea de club, que se identifique con esta familia que es el Tecnyconta Zaragoza”, ha anunciado el catalán, quien también ha confesado que la contratación del nuevo entrenador “es en estos momentos la prioridad” del club: “No voy a comentar ningún nombre concreto, porque estamos en pleno proceso de negociaciones. Evidentemente, el objetivo es cerrar al técnico con la mayor prontitud posible para ponernos a funcionar a pleno rendimiento. Al mismo tiempo estamos trabajamos en otros frentes, pero todos esto debe estar en conexión con el entrenador que venga”, ha advertido el director técnico de los aragoneses.

Cargol, además, se ha referido a su ascensión al nuevo cargo: “En su momento, Salva Guardia me transmitió la decisión de que no siguiera como primer entrenador, aunque con la intención de que ejerciera como entrenador ayudante y de que siguiera vinculado en la entidad. Pero después, el presidente, Reynaldo Benito, me ofreció la posibilidad de coger la dirección deportiva, de asumir esta responsabilidad; y es un reto que me apasiona. Reynaldo me expuso los argumentos, y son argumentos que me ilusionan y me motivan muchísimo. De esto hace cuatro días”, ha admitido el catalán.