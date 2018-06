Alonso: "Veníamos muy preparados"

El piloto español Fernando Alonso (Toyota TS050) ha señalado tras concluir su última tanda en las 24 Horas de Le Mans que el equipo Toyota Gazoo Racing venía muy preparado para atacar la victoria en las 24 Horas de Le Mans, que si no pasa nada extraño en las dos horas que quedan de carrera debería caer en manos del equipo del asturiano.

"La verdad es que veníamos muy preparados y no ha habido grandes sorpresas en ese sentido. Está siendo una carrera hasta ahora más o menos tranquila para nosotros y con el plan previsto. El primer 'stint' era adaptarse y no cometer errores y cuando me desperté de noche y vi que estábamos a dos minutos y pico por detrás había que apretar los codos y los dientes, si queríamos meternos en la carrera", ha relatado el piloto de Toyota.

Alonso considera que en su participación durante la madrugada lo ha dado todo para recortar distancia (ha rebajado la diferencia 93 segundos en las 43 vueltas dadas), porque si no "en las últimas horas de carrera estando los dos pilotos" no les iban a "dejar arriesgar".