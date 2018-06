Fernando Alonso: "Quiero disfrutar cada minuto de las 24 Horas de Le Mans"

"Ahora afrontamos las 24 Horas de Le Mans, un evento importante porque es la segunda ronda del Mundial de Resistencia; somos líderes después de nuestra victoria en Spa-Francorchamps. Estoy ya centrado en esta carrera, y estaré listo para el entrenamiento del miércoles. Quiero disfrutar cada minuto dentro o fuera del coche, entre el entrenamiento del miércoles y el desfile del viernes. Estoy seguro de que va a ser un momento especial", manifestó.

Además, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 resaltó la importancia de esta carrera para Toyota. "Creo que será una carrera muy especial para mí y para todo el equipo Toyota Gazoo Racing. Nuestras posibilidades de ganar son bastante significativas. Todo el trabajo necesario se ha realizado con muchas pruebas este invierno, sesiones de resistencia y simulador. Ahora depende de nosotros hacer una carrera muy profesional, sin cometer el mínimo error, y si es así, obtendremos un muy buen resultado", expuso del asturiano, que causó una gran expectación a su llegada al hotel, donde firmó autógrafos a sus fans.

Like all the #LEMANS24 drivers, Fernando Alonso @alo_oficial signs autographs for the many fans who’ve been waiting here all day @Toyota_Hybrid #FIAWEC #Scrutineering pic.twitter.com/lZKCgJHTQ7