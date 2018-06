Anna Muzychuk, figura del ajedrez y de los derechos de las mujeres, pondrá el brillo en Alcubierre

Si hay una voz autorizada en el mundo del ajedrez en España es el periodista Leontxo García, y como experto apunta a que la elección de la figura invitada este año al Torneo de Alcubierre de ajedrez, no podía ser más acertada. A la ucraniana Anna Muzychuk, que acapará todo el protagonismo en la localidad monegrina los próximos 21 y 22 de julio, le avala ya no solo un impresionante currículum deportivo que empezó a escribir de manera más que precoz, y en el que sobresalen sus tres títulos de Campeona del Mundo, o el hecho de que supere la puntuación Elo de 2.600, sino además, el haberse convertido, a sus 28 años, en toda una representante de la igualdad y los derechos de la mujer, tras negarse a participar en un torneo en Arabia Saudí -rechazando a optar a un suculento premio-, por la gran discriminación femenina que existe en el país, donde las mujeres deben cubrirse el pelo e ir siempre acompañadas de un hombre. “En un momento en el que están cobrando tanta fuerza, por fin, los movimientos a favor de las mujeres, Anna Muzychuk se ha convertido en todo un icono mundial, al renunciar una participación por principios, alegando que no acudiría a un lugar donde las mujeres son tratadas como ciudadanos de segunda. Está muy solicitada a todos los niveles, y por eso creo que es un pleno acierto haber apostado por su presencia en el torneo”, apuntaba García este martes en la presentación de la edición número doce del certamen.