Diego Gómez vuela por las montañas de Benasque

Diego Gómez ha inscrito su nombre este sábado en el palmarés del Gran Maratón Montañas de Benasque. Después de dos intentos, este miembro de los Greim natural de la isla de La Palma (Canarias), ha logrado la primera plaza tras firmar una carrera soberbia.

En la primera edición se quedó a 30 segundos de Miguel Caballero, en la segunda una lesión en carrera le dejó fuera y en esta ocasión nada ha impedido hacerse con la primera plaza. Estaba feliz por la victoria. La carrera se lo debía a este Guardia Civil del Greim con base en Benasque, donde reside desde hace 6 años. En 4 horas 51 minutos y 18 segundos se ha zampado los 42 kilómetros y 2.640 metros de desnivel positivo de un trail con salida y llegada en Benasque y que transita por los valles de Estós, Literola, Benasque, Vallibierna y Ardonés, con el nevado pico Estibafreda como principal ‘tachuela’ para los corredores.

“Tenía muchas ganas por ganar y, también, por disfrutarla”, ha dicho Gómez tras cruzar la línea de meta donde le esperaba su chica, Maribel Lafont. La carrera arrancó con el alicantino Francisco Macia muy fuerte, abriendo distancia al grupo de favoritos donde se encontraba el ganador, Dani Amat y Antonio García. La 42 k es una carrera que obliga a regular, ya que el Estibafreda es uno de esos picos con una rampa de fuerte porcentaje que castiga si no se administran bien las fuerzas. Diego Gómez lo sabe y no se obcecó. Además, los descensos los hace con autoridad, rápidos con lo que al paso por el Hotel Turpi ya marcó un par de minutos de diferencia con Macia. “La verdad es que el conocer el terreno sabes dónde apretar y dónde reservar fuerzas. La clave ha estado en las bajadas, la subida a Valliibierna la he hecho con tranquilidad porque aún quedaba Estibafreda”, ha explicado. Ahora, en su calendario tiene marcado la Vuelta del Aneto. Y es que para él, el trail no deja de ser una afición y la montaña su trabajo.