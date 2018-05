Toni Abadía, profeta en su tierra, reina en la XIII 10K de Zaragoza

Casi 4.000 corredores han tomado este domingo la salida de una de las pruebas más populares del calendario atlético aragonés. En los instantes previos al pistoletazo, los aledaños del Príncipe Felipe se han convertido en una gran pista preparatoria para los corredores, que han estirado y calentado los músculos para afrontar los 10.000 metros del recorrido.

Antes de que la prueba partiera con una cuenta atrás, se ha podido ver al atleta Carlos Mayo vestido de calle. El corredor zaragozano estaba destinado a ser la liebre de 40 minutos pero, aquejado de unas molestias en la rodilla, ha seguido el desarrollo de la prueba en un coche eléctrico proporcionado por la organización. "Me da rabia, pero hoy me tocará disfrutar de otra manera. Tengo ganas de recuperarme para estar aquí al año que viene", ha explicado el joven atleta.

A las 9.30, el disparo de salida ha cortado el aire y los corredores han comenzado a dejar los cajones de salida. La ilusión se reflejaba en sus rostros. El circuito discurría, con salida en el recinto polideportivo zaragozano, por Cesáreo Alierta, La Mina, Asalto, avenida Puente del Pilar, puente de Hierro, avenida Cataluña, Puente de Piedra, paseo Echegaray, calle Alfonso, plaza del Pilar, Don Jaime, Coso, La Mina, Cesáreo Alierta, para acabar en el mismo punto. En los prolegómenos de esta 10K, el 'Entre dos tierras' de los Héroes del Silencio o el 'Eye of the tiger' de Survivor no han faltado a la cita para brindar motivación al pelotón.

Toni Abadía y Jesús Olmos se han situado en la arrancada en la cabeza de la carrera. Ha sido a partir del kilómetro 3 cuando el primero se ha despegado del segundo, todo un habitual en las primeras posiciones de las carreras de la capital aragonesa, en un movimiento previsto de antemano. "Le había dicho a Jesús -2º clasificado- que arriesgase un poco; lo ha hecho muy bien. Yo iba a salir un poco más comedido para no ir solo y que hubiera más ambiente. El objetivo era que hiciese marca personal. Se ha quedado muy cerca".

Desde los 3.000 metros, Abadía ha luchado contra sí mismo jaleado por el público. El corredor de Nike no ha parado de saludar a la afición durante todo el circuito. Se han vivido momentos de mucha emoción en el último kilómetro. Las pantallas instaladas enfrente del pabellón Príncipe Felipe permitían contemplar la cerrada lucha de Toni Abadía contra el crono y, más precisamente, el récord de la prueba. El zaragozano ha volado en los últimos metros del recorrido, atravesando como una exhalación la avenida Cesáreo Alierta ante la expectación general, pero no ha podido rebajar la mejor marca. Aun así, ha detenido el reloj en un gran 29:33. Un registro sólo apto para los elegidos.

"Ha sido una carrera muy bonita que cada año se supera; ya es emblemática. Seguirá por muchos más años y ojalá pueda aportar mi granito de arena. Hay que felicitar al público, porque sin ellos sería imposible correr. También a las mujeres (la prueba ha contado con un 40% de participación femenina)", ha afirmado. En cuanto al récord, ha asegurado que, a pesar de acabar "muy fuerte", la plusmarca hubiera sido "mucho más viable" de contar a su lado con una referencia como su amigo Carlos Mayo. Aun así, muy contento por la victoria, no le ha importado en exceso: "Hay que dejarse deberes para otro año. Lo seguiremos peleando". El podio lo ha cerrado Alberto Sábado, del Stadium Casablanca.

En categoría femenina, Lorena Plano (38:10) se ha impuesto tras vencer en una ajustada lucha a Laura Clavería en su primera participación. "No me esperaba este resultado. Estoy muy contenta. Me ha costado coger el ritmo, pero me he encontrado bien en los últimos kilómetros, he ido cada vez más rápida. Ha sido una motivación extra pasar a Laura en el último kilómetro", ha contado.La tercera plaza ha sido para Shirley Kap.