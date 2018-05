Toni Abadía, principal atracción de la 10K de Zaragoza

La prueba quiere reunir a unos 5.000 corredores por las calles de la capital aragonesa, con una importantísima participación femenina: alrededor del 40%. Echará a andar este domingo (9.30) en la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe, con la meta situada en el mismo punto. Después de varios años con salidas fraccionadas por oleadas, se volverá a una arrancada única para todos. El recorrido, a una vuelta, pasará por la plaza del Pilar, la plaza de España y la plaza San Miguel; además, cruzará el río Ebro por el puente de Hierro y el puente de Piedra.

El acto ha sido presentado este martes por el concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar; el director técnico y organizador de la prueba, Sergio del Barrero (100 Pies Eventos); el atleta internacional y récordman de la distancia, Toni Abadía; la responsable territorial de CaixaBank, Isabel Baquedano; y la relaciones externas de El Corte Ingles, Isabel Paricio.

"Como zaragozano que soy, esta 10K es muy especial para mí. Es un orgullo correr. Espero poder batir el récord y bajar de los 29 minutos; el circuito es cada vez más rápido. Estoy entrenando en Bronchales para ello y llego bien. ¿Por qué no?", ha valorado el fondista, quien ha animado a la gente a participar al ser "una oportunidad única". Será la primera carrera en esta distancia que lleve a cabo el corredor del Nike desde que en marzo batiera el récord de España en Laredo (Cantabria).

Sin embargo, Abadía no podrá repetir esta edición el bonito pulso que mantuvo con su amigo, el también zaragozano Carlos Mayo, en 2017 y al cual ganó la batalla. "Me falta un compañero indispensable. Carlos ha tenido miedo", ha comentado con sorna el olímpico. Y es que el fondista de Adidas, nombrado mejor atleta europeo sub 23 en 2017, ejercerá de liebre para aquellos corredores que se muevan en el entorno de los 40 minutos.

En categoría femenina, Noelia Bernad (Runnig ZGZ) y Shirley Kap (CA Canaletas) se disputarán -en principio- la victoria a falta de que se confirme la participación de Nuria Luqueros (Piélagos), actual revelación en el campo a través y campeona de España de la distancia.

El director de la prueba, Sergio del Barrero, considera que es una competición "para todos y para disfrutar. Es a la que más cariño le tenemos dede 100 Pies Eventos. Cuando hay gente animando se corre más". Debido al congestionado calendario, Barrero ha expresado que "quizá la participación sea menor" que en anteriores ediciones. "Nos perjudica a todos que las carreras estén tan unidas", ha considerado. La máxima participación de la prueba se alcanzó en el año 2015, en el 10º aniversario de la carrera, cuando comparecieron 6.000 corredores.

El alma máter del 100 Pies Eventos ha agradecido la participación de dos superclase como Abadía y Mayo. "¿A quién no le gustaría jugar una pachanga con Messi?", ha lanzado a modo de metáfora. Y ha exhortado a la marea 'runner' a disfrutar de una multitudinaria prueba que se prevé una fiesta del atletismo.