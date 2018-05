Barro en la batalla por los títulos en Calatayud

En MX2, el mejor crono lo ha marcado el líder indiscutible de la general, Iker Larrañaga, que ha metido casi tres segundos a Simeo Ubach y casi cuatro a Sergio Castro, calcando la clasificación del Campeonato. Por su parte, en la primera manga de MX125, la que ha abierto la batalla del fin de semana con bastante emoción, Eddie Jay Wade (segundo en el Campeonato) se ha llevado el gato al agua por delante de David Braceras (cuarto) y Guillem Farrés (tercero). El actual líder, Mario Lucas, ha firmado la cuarta plaza.

Tanto los entrenamientos libres como los cronometrados y la primera manga de 125 han empezado con dos horas de retraso con respecto al horario previsto, debido a los cerca de cinco litros por metro cuadrado que han dejado las precipitaciones caídas en Calatayud durante buena parte de la jornada de este sábado. Esto ha derivado en un firme más embarrado de lo habitual en el trazado bilbilitano, que posteriormente ha ido quedándose en un estado óptimo.

En ese tiempo los espacios de los equipos en el 'paddock' rezumaban actividad con las revisiones y puesta a punto de última hora, también en el caso de los aragoneses. "En mi caso quiero disfrutar de la carrera y aprovechar que es en casa", asumía el bilbilitano Elías González, del Moto Club Calatayud. Para César Fernández, de Full Racing, correr en Aragón "motiva bastante, porque tienes más apoyo y muchas ganas de hacerlo lo mejor posible". Antes de salir a rodar su objetivo pasaba por "no caerme ni romper la moto y el domingo darlo todo", añadía.

"Tras nuestro cambio de moto, buscamos hacerlo lo mejor posible y situarnos entre el 17 y el 18", reconocía Sergio Valera, de KTM Dermotor, uno de los tres pilotos aragoneses en MX1, junto a González y David Herrero. Asimismo explicaba que "el circuito es muy bonito para los espectadores y para los pilotos, y siendo aquí nos lo conocemos y tenemos más apoyo de gente que viene a vernos". Por su parte Luis Mené, de Moto Club Tauste, se fijaba como objetivo puntual: "Desde la posición 20 para delante estaría muy bien", decía antes de medirse con el barro.

Para Diego Torrijo, también de KTM Dermotor, el estado del firme era el principal factor a tener en cuenta: "Se me da bien el barro, pero a ver cómo es aquí. Busco estar entre los 15 primeros, hacerlo lo mejor posible y no hacerme daño". Otro de los citados en MX125, Marcos Panzano, reconocía que, para marcar la diferencia, "el barro se romperá con baches y roderas y eso vendrá bien". A su vez, Nicolás Mené, del mismo equipo y también de 125, reconocía que incluso había valorado "no salir en los libres", pero que al final sí lo haría. "Tienes que observar bien por dónde está la trazada y busco estar entre los 25 primeros", concluía.

De nuevo el ambiente en los alrededores del Castillo de Ayud, a pesar del tiempo inestable, entre sol, nubes y la caída de alguna gota, fue el de las grandes ocasiones. Así, hasta allí se acercaron numerosos espectadores para disfrutar de la competición y para pasear entre los boxes.