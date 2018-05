Purito Rodríguez: "Tengo muy buenos recuerdos del recorrido de la QH"

Podio de las tres grandes vueltas y mejor ciclista del circuito profesional en tres ocasiones, Purito Rodríguez será el homenajeado en la próxima edición de la Quebrantahuesos, llevando el dorsal número 1. El deportista cuenta cuenta cómo afronta su estreno en esta prueba.

Su primera QH. Con todo lo que lee habrán contado, ¿cómo imagina el 23 de junio?

Me imagino un evento espectacular, sobre todo por el volumen de participación. Para mi será un récord participar en una prueba de tanta gente. El recorrido me lo imagino muy bonito; conozco algunos tramos porque ya los he hecho en la Vuelta a España y durante algunos entrenamientos. También me han hablado muy bien de la Zona Expo: para los que nos gusta el ciclismo, debe ser un disfrute.