Anna Muzychuk: "El ajedrez sigue siendo machista y se refleja en los premios"

La ajedrecista Anna Muzychuk, que perdió sus títulos de Campeona del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago al negarse a jugar en Arabia Saudí por la discriminación que sufren las mujeres, afirma que en este deporte sigue habiendo machismo pues hay torneos donde "los premios para los hombres multiplican por 10 el de las mujeres".

Nacida en Lviv (Ucrania) hace 28 años, el nombre de Anna Muzychuk traspasó el ámbito de la esfera ajedrecística el pasado noviembre al renunciar a revalidar su doble corona mundial y a una ingente bolsa de dinero cuando rechazó acudir a Riad, donde las autoridades exigían a las jugadoras vestir el yihab o ir acompañadas por hombres al salir a la calle.

Muzychuk, que anteriormente ya tuvo que jugar con velo islámico en Irán, no quiso pasar de nuevo por esta tesitura y anunció el pasado 11 de noviembre en su página de Facebook que no acudiría a Arabia Saudí, al igual que su hermana Maria, también en la elite del ajedrez femenino, para "mantener mis principios y no sentirme como una ciudadana de segunda categoría".