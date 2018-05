Fernando Alonso: "Me quedaré a dormir en el podio, que me recojan por la mañana"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso no pudo ocultar su emoción de verse cinco años después en lo alto de un podio, después de un "fantástico" debut en el Mundial de Resistencia, donde este sábado se impuso con Toyota en las seis horas de Spa, dispuesto a saborear durante toda la noche el primer cajón.

"Definitivamente, fue un gran debut. En la carrera creo que lideramos todas las vueltas. Tuvimos tres coches de seguridad, así que perdimos la ventaja que teníamos, pero mantuvimos la posición hasta el final", dijo el asturiano en rueda de prensa.

Tras comenzar su aventura fuera de la Fórmula 1 en Indianápolis y después en Daytona, Alonso se estrenó en el Mundial de Resistencia con un triunfo a las primeras de cambio. "Se lo decía a los chicos, es muy bonito saborear el podio, me quedaré aquí toda la noche y que me recojan por la mañana, me quedo a dormir aquí", aseveró.