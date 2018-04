Dos aragoneses, rumbo a la Maratón de la Gran Muralla China

Desde su creación en 1999, The Great Wall Marathon ha sido considerada una de las maratones más difíciles del mundo. Dicho reto puede realizarse en tres modalidades: maratón (42 km), media maratón (21 km) y la Fun Run (8,5 km). Sin embargo, este viaje supone un doble reto para los aragoneses, quienes forman parte del equipo Dreams Builders, culpable de la iniciativa solidaria Un viaje, una causa, que busca recaudar fondos a beneficio de la Fundación Blas Mendéz Ponce, creada en 1997 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños oncológicos a través del ocio y el tiempo libre.

“Esta iniciativa busca cumplir una serie de retos deportivo-solidarios y recaudar fondos para instituciones u organizaciones con fines benéficos. En esta ocasión nuestro lema es ‘Superando la muralla del cáncer”; explica Alda. Los dos aragoneses forman parte de un equipo integrado por ocho españoles: Andrea, Gema, Miriam, Inmaculada, Javier, Javier, Pane y Guillermo, que volarán hasta China en menos de un mes.

Además, Alda, oscense de 32 años y fundador de la consultoría energética Vatios Verdes, padece una cardiopatía congénita. “Es una Tetralogía de Fallot, algo que me limita a la hora de hacer deporte, por lo que yo voy a mi ritmo con el único objetivo de disfrutar por una buena causa”, explica. En su caso, tanto él como Pérez participarán en la Fun Run. “Hemos creado una campaña en la plataforma ‘Mi grano de arena’ en la que ya hemos recaudado 500 euros para la fundación, pero nuestro objetivo es llegar a los 3.000”, asegura.

Sus compañeros recorrerán un total de 5.164 escalones junto a otros 2.500 corredores. “Algunos llevamos entrenando desde principios de año, sobre todo ellos , correrán la maratón. Yo salgo a correr tres días por semana, voy al gimnasio y sobre todo practico subida y bajada de escalones para preparar las rodillas”, añade Alda.

“A nivel personal para mi es una pasada, el año pasado conseguí hacer una 10K y fue algo indescriptible. Puede parecer poco, pero para alguien como yo es un esfuerzo enorme”, explica el oscense.

Junto a él, y a cargo de la comunicación de esta aventura, Javier Pérez, fundador de Perseo Comunicación, reconoce que todavía no ha empezado a prepararse para la prueba deportiva. “La distancia es corta, y realmente el objetivo va mucho más allá que la propia carrera”, reconoce el joven, quien se apuntó parar colaborar con la campaña solidaria. “Cuando Javier me habló del proyecto me pareció muy interesante y quise formar parte de él”, afirma el zaragozano.

En cuanto a las reacciones, aseguran que son muchos quienes se sorprenden, sobre todo con el destino: “muchos me preguntan que dónde voy tan lejos, pero la mayoría de la gente nos anima con la causa”.

Maratones internacionales

El próximo 14 de mayo el equipo completo partirá rumbo a Pekin, donde permanecerán hasta el día 21. La empresa encargada de organizar el viaje, así como las inscripciones, es Marathinez Tours, empresa especializada en maratones internacionales. “La prueba se lleva a cabo en el entorno pintoresco y rural de Huangyaguan en la provincia de Tianjin, China, no solo discurre por la propia muralla. Entre otras cosas les organizamos un viaje de inspección el día 17, para que conozcan el terreno”, explica Lidia Hita, tour manager.

“Cada año tienen lugar 5 Adventure Marathons en el mundo, la de China, la Petra Desert, la Polar Circle, la Bagan Temple y la Big Five. No suele ir mucha gente porque son tremendamente duras y el mayor reclamo suele ser su ubicación”, afirma Hita, quien asegura que se trata de corredores que buscan coleccionar las medallas de estas grandes pruebas, además de las 6 World Marathon Majors, mucho más conocidas, como la de Nueva York, Boston, Londres, Tokio, Berlín o Chicago.

“Llevamos 15 años organizando este tipo de viajes en España, para corredores que buscan lugares espectaculares, y en definitiva gente que quiere salir del país y, de paso, disfrutar corriendo”, concluye Hita.