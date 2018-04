Casi tres veces el Everest, en la mitad de tiempo y sin salir de La Galliguera

Sí, el Everest es la cima del mundo y no hay escalador que no sueñe con coronarlo. Pero a veces no hace falta irse tan lejos para alcanzar metas y un aragonés acaba de fijarse el reto que ascender casi el triple de metros de los que en realidad separan su cima del campo base y lo hará en la mitad de días y sin salir del valle del río Gállego. El objetivo: lanzar un claro mensaje de superación personal y ayudar a una asociación enfocada, precisamente, a que las personas con amputaciones o agenesias superen el trauma y hagan suya esa premisa.