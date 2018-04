Inesperado tropezón del Ríos ante el colista

Los locales comenzaron dominando el encuentro y teniendo las primeras aproximaciones, pero en una contra conducida por Farinha y terminada por Iván Gonfaus se adelantaron los insulares. Reaccionaron los aragoneses con un mano a mano de Richi Felipe que detuvo Yeray y otro peligroso disparo del zaragozano que salió lamiendo la madera. Siguió presionando con insistencia el cuadro blanquiazul y Nano Modrego, de falta, se encontró con el palo izquierdo.

Tras una gran doble ocasión de Nano e Iván Beltrán, y otra oportunidad de Retamar en la línea de gol, el Gran Canaria volvió a gozar de una gran oportunidad. Milagrosamente, por la cantidad de oportunidades de los aragoneses, los isleños aguantaban la ventaja. Y como al comienzo del partido, otra contra finalizada por Nacho Gil se convirtió en el segundo.

A cinco minutos para el descanso llegó la reacción del Ríos. Por fin entró la pelota, aunque tuvo que ser a puerta vacía. Nano cedió para que Iván Beltrán, en el segundo palo, anotase a placer. A pesar del buen juego de los de Santi Herrero, los colegiados señalaron la sexta falta en contra, pero Adrián Pereira se hizo grande bajo palos y detuvo el lanzamiento de Oriol Miquel. Nano Modrego también dispuso de un doble penalti, pero se marchó desviado. Después de otro mano a mano parado por Yeray, esta vez a Adri Ortego, sobre la misma bocina del descanso Richi Felipe aprovechó un servicio del internacional para empatar y poner justicia en el marcador.

En la segunda parte el guión no cambió. El Gran Canaria estuvo encerrado atrás y el Ríos atacó con todo. Retamar no pudo anotar y, acto seguido, Yeray se sacó de la chistera otro paradón a bocajarro. Retamar a la primera, al palo. Ortego a la segunda, rozando el larguero. Iván Beltrán no pudo y Anás, a portería vacía, no conectó bien el esférico. No quería entrar el balón de ninguna manera.

Salió el Gran Canaria de cinco en busca de la victoria en los instantes finales. A 32 segundos del final, Julio robó un balón, encaró a Adrián Pereira y marcó de vaselina. Por si no fuera poco, a un segundo del final, Acaymo logró marcar con Ortego de portero y consiguió sentenciar la gran sorpresa de la temporada.

Ríos Renovables Zaragoza: Adrián Pereira, Retamar, Adri Ortego, Víctor Tejel y Nano Modrego –cinco inicial–, Anás, Óscar Villanueva, Iván Beltrán y Richi Felipe.

Gran Canaria FS: Yeray Valiente, Julio, Farinha, Iván Gonfaus y Nacho Gil –cinco inicial–, Saúl, Acaymo, Juanillo y Oriol Miquel.

Goles: 0-1, min. 4: Iván Gonfaus. 0-2, min. 14: Nacho Gil. 1-2, min. 15: Iván Beltrán. 2-2, min. 20: Richi Felipe. 2-3, min. 40: Julio. 2-4, min. 40: Acaymo.

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron al local Retamar y a los visitantes Yeray Valiente, Julio, Víctor López y Saúl.