Las hijas del cierzo luchan por seguir siendo de primera

En el acto contaron con la presencia jugadoras del equipo, como Naima García, Carolina Morales, Ainhoa López, Mayara Bordin, Darlene de Souza, Macarena Portales, Zenatha Coleman y Liucija Vaitukaityté, que participaron en diversos juegos con el público asistente y repartieron invitaciones para llenar el estadio.

Entre ellas se encuentra Zenatha Coleman, original de Namibia y que fichó por el ‘Zaragoza CFF’ hace dos meses. “Antes estaba en el Gintra, en Lituania. Ahora tengo contrato por media temporada más una opcional”, advierte la jugadora de 24 años, que ha logrado marcar 4 goles en los últimos seis partidos.

En opinión de la extremo izquierda, el Zaragoza Femenino es un equipo joven que necesita un par de años más para estar a pleno rendimiento: “Estoy segura que podemos mantenernos en primera y ocupar el lugar que nos corresponde”.

Otra de las protagonistas de la actividad fue Naima García, zaragozana de 19 años que lleva dos temporadas en primera, pero que reconoce que va detrás de un balón de fútbol desde que se tiene en pie. “Tenía apenas dos años y ya me iba a jugar con mi padre, con 5 años entré a formar parte de un equipo en el colegio, era la única chica. No fue hasta los 12 cuando llegué al club”, recuerda la joven, que ya lleva 8 años en el ‘Zaragoza CFF’.

Aunque asegura que está siendo una temporada muy complicada, afirma que no pierden la esperanza de lograr la anisada permanencia: “tenemos suficiente potencial para hacernos fuertes y más en casa. Para nosotras la afición es el jugador número 12”.

Y aunque asegura que sueña con dedicarse al fútbol de manera profesional, reconoce que ahora mismo es algo prácticamente imposible. “Por supuesto que me gustaría, pero tengo que compaginarlo con los estudios –de técnico deportivo- porque no me da para vivir. Ahora es mi pasión, pero la realidad es que nosotras no podemos vivir de esto”, asevera.

En su opinión, en el campo no existen diferencias. “Jugamos a lo mismo, y necesitamos más visibilidad y más apoyo de la gente”, continúa la zaragozana, quien asegura que nunca ha perdido los nervios antes de saltar al campo. “Cuando salgo solo pienso en que tengo que meter gol, por mí y porque el equipo lo necesita y eso es una gran responsabilidad”, concluye.

En cuanto a la historia del club, tiene sus orígenes en el Inter Aragón Winter Garden (1997), que fue fundado por David Magaña. La familia Alcaine, encabezada por su presidente Carmelo entró a liderar el proyecto deportivo a partir del 2005.

Actualmente el ‘Zaragoza CFF’, que nace en 2005 de la mano de la familia Alcaine, cuenta con 9 equipos, 150 niñas, que juegan en diversas categorías: Primera División (Liga Iberdrola), Segunda División, Territorial A y B, Infantil, Alevín A, B y C y Benjamín. Además, en la actualidad cuentan con una escuela de futbol que forma parte de un proyecto ambicioso que pretende formar a jugadoras de entre 5 y 7 años generando en ellas el hábito del deporte.

Un himno a la altura del club

‘Hijas del cierzo’ es precisamente el nombre que lleva uno de los últimos temas de la banda aragonesa ‘Amaral’, concebido para convertirse en el himno oficial del Zaragoza FCC y creado, como explicó la propia banda en su presentación en la capital aragonesa para “dar fuerza al deporte femenino, fuera de los grades focos y de las grandes cifras”.

Todas ellas coinciden: el fútbol no es un deporte de hombres. Ainhoa López (19) llegó al Zaragoza Femenino desde el Lleida porque soñaba con jugar en primera. “Cada vez hay más visibilidad del fútbol femenino, peor todavía queda mucho por hacer en cuanto a presencia en los medios, en sueldos…”, lamenta.

Desde otro equipo de primera, el Albacete, llegó Maca Portales (19), natural de Madrid. “Cuando me hicieron la propuesta me llamó mucho la atención y decidí probar”, explica. Sobre la diferencia de visibilidad del fútbol masculino y el femenino, asegura que “va cambiando con el tiempo”. “Por supuesto que me gustaría poder dedicarme a esto, pero ahora no es algo que podamos permitirnos”, concluye la jugadora.