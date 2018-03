Acuerdo para el fichaje de Arthur

El Barcelona y el Gremio de Porto Alegre han alcanzado un acuerdo para suscribir una opción de compra sobre el centrocampista Arthur Melo a concretarse durante el próximo julio a cambio de 30 millones de euros más nueve más en variables, según anunció este domingo el club azulgrana.

Las negociaciones entre el Barcelona y el Gremio se iniciaron hace meses y se han acelerado en los últimos días, cuando una delegación del club brasileño se desplazó hasta la Ciudad Condal para concretarla. Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo ‘Arthur’, nacido el 12 de agosto de 1996 en Goiana (Brasil), juega de centrocampista y se trata de un organizador, con mucho talento para el juego asociativo.

Con el Gremio ha conquistado la Copa de Brasil y también la Copa Libertadores. A pesar de ser un habitual en las selecciones brasileñas inferiores (sub 17 y sub 20) y de haber sido convocado en ocasiones para la selección absoluta, aún no ha debutado en la misma. Todos los informes señalan a Arthur como un futbolista creativo, con visión de juego al espacio y capacidad para el desmarque. El centrocampista se inició en las categorías inferiores del Goiás Esporte Clube en 2008 y dos años después pasó a jugar con el Gremio, donde Luiz Felipe Scolari le dio la alternativa.