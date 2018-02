Las promesas del Scorpio son de oro

Aragón mantiene su idilio con las medallas cuando llegan las competiciones grandes de campo a través. Y, especialmente, el Simply Scorpio, que luce con intensidad su camiseta amarilla en los podios en la última década. Este domingo, en Gijón, no ha faltado a su cita con los trofeos y la alegría se la ha proporcionado la escuadra sub 23 (anteriormente llamada promesa), que ha firmado un gran Campeonato de España de clubes de cross, coronándose como la mejor.

El equipo, formado por Erika Torner, Isabel Linares, Marina Cubero y Laura Fole -entrenado por Alfredo García– ha brillado en el Parque Fluvial de Viesques, donde se ha citado un total de 2.714 atletas de todo el país. A las 13.10 arrancó la carrera sub 23, y el cuarteto aragonés dominó la prueba para ocupar la primera posición, por delante de AD Gijón y AD Marathon. Torner entró en meta en tercera posición; Linares fue décima y Fole, 13ª.

Un oro que se une al rico botín de medallas que el Simply Scorpio lleva almacenando desde hace diez años. Empezando por las mujeres: en 2008, el equipo de cross corto fue tercero y en 2009, oro, para colgarse la plata en 2010. Torner, Linares y Cubero subieron al segundo cajón del podio como integrantes del equipo juvenil en 2014 –año en que el Scorpio, además, fue bronce en cross corto–. Y en 2015, las mismas atletas se bañaron en oro también en categoría juvenil, mientras que el promesa fue plata. Su romance con el podio continúo para las tres aragonesas en 2016, cuando atraparon la medalla de bronce júnior. Y en hombres: oro sub 23 en 2012; oro sub 23, plata cadete y promesa en 2013; oro juvenil en 2015; bronce júnior en 2017.

Otros resultados destacados para Aragón este domingo en el Nacional de clubes fueron: en sub 20 masculino, el Simply Scorpio acabó quinto –con Eduardo Menacho (5º) como mejor hombre– y el Zenit Twinner, sexto; en sub 18 femenino, Simply Scorpio, sexto (con Blanca Sayas en cuarta posición); en sub 18 masculino, Pol Oriach (Hinaco Monzón), segundo; en el corss corto femenino, la montisonense Cristina Espejo se llevó la plata con el Playas de Castellón en una carrera en la que terminó sexta;#y en el cross corto masculino, Zoiti fue octavo y Scorpio, duodécimo con victoria de su fondista Chakib Lachgar.