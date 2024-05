Los creadores de 'Sálvame': "La televisión se ha vuelto muy conservadora y prejuiciosa"

El 5 de mayo de 2023 la prensa soltó la noticia bomba. Telecinco cancelaba 'Sálvame' de forma inesperada y ya tenía incluso sustituta en las tardes. Aquel final abrupto sorprendió a los propios colaboradores en directo, pero un año después la esencia del extinto programa regresa fuera de la pantalla tradicional. "En ningún momento sentimos que 'Sálvame' estaba muerto. Su cancelación le dio el mayor impulso en sus catorce años de vida", comenta el productor Óscar Conejo, uno de los cerebros del mítico formato junto a Adrián Madrid.

Ambos socios han lanzado la productora Fabricantes Studio y, a partir del 15 de mayo, estrenarán 'Ni que fuéramos Sálvame', su primera producción original en directo con la que volverán a irrumpir en el sector audiovisual. Lo harán a través del nuevo Canal Quickie, el primer canal en 'streaming' de corazón, como ellos lo definen, que estará disponible en YouTube y Twitch, aunque ya se han cerrados acuerdos con plataformas de canales gratuitos y con publicidad (principalmente en Tivify, aunque se negocia con otras como Pluto TV o Rakuten) y cadenas de TDT regional. También se emitirá en formato 'podcast' en Spotify y Amazon Music, además de en las principales redes sociales, donde el universo 'Sálvame' no ha dejado de existir gracias a su inabarcable cantidad de memes. De hecho, la interacción con el público será una de las grandes novedades en la nueva etapa del programa.

'Ni que fuéramos Sálvame' volverá a su cita por las tardes. En el horario de siempre, de 16.00 a 19.00, con María Patiño a los mandos del experimento que dirigirá David Valldeperas. Continuarán la mayoría de sus colaboradores más conocidos: Lydia Lozano, Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros. Otros, como Kiko Hernández y Terelu Campos, también aparecerán en el formato según su disponibilidad. Y habrá caras nuevas. "Estamos hablando de que siguen siendo los colaboradores más famosos del país. Están acostumbrados a un entorno de grandísima audiencia como es la televisión y les ofrecemos algo infinitamente más pequeño. Nuestra sorpresa ha sido que están casi más nerviosos y excitados que cuando entraron en 'Sálvame', que a lo mejor les daba más miedo", explica Cornejo.

El renacer de 'Sálvame' se desarrollará en un plató más pequeño - "más reducido no significa que tengamos menos posibilidades, porque lo importante son las historias", puntualiza Cornejo- ubicado en la sede de la productora. Patiño dirigirá una mesa al estilo de los 'streamers', habrá un sofá en otro ambiente y otra zona con barra para merendar. Pero también habrá un elemento nuevo que promete dar mucho juego en esta etapa: el balconcito. "Estará abierto para cuando quieran tomar un poco el aire. Los usos ya se verán en directo. De momento es una vía de escape", bromea Madrid.

Ambos socios son conscientes de que recuperar el espíritu de 'Sálvame' para el 'streaming' es una "aventura" en un entorno que desconocen pero que van a explorar desde la humidad día a día. "Estamos convencidos de que va a funcionar en cuanto a seguimiento, pero eso no significa que llegue a ser rentable", admite Cornejo. "En este entorno, un éxito no genera un retorno suficiente de entrada como para cubrir los costes de este proyecto, pero nos da algo muy importante a la productora, que es una gran notoriedad. En este sector si no estás, desapareces", explica. "Estamos satisfechos con la repercusión solo con el anuncio. Eso nos da esperanzas de que esta aventura nos pueda llevar a otro lugar", agrega Madrid.

Pero, ¿por qué un programa que era líder de audiencia no encontró su hueco en otra cadena u operador? "Creo que simplemente la televisión se ha vuelto muy conservadora y prejuiciosa. En ese modelo pues probablemente no encaja un programa tan diverso, imprevisible y provocador que ha generado tantísimas horas de entretenimiento y distracción en los espectadores", responde Cornejo, quien adelanta que en 'Ni que fuéramos Sálvame' no habrá vetos a contenidos ni personajes populares, algo que sí ocurrió en los últimos años en Telecinco con el polémico código ético que limitaba los contenidos del programa: "Vetos, ninguno. La ley es el gran límite. Los colaboradores van a poder hablar de lo que quieran".

Pasar página

'Ni que fuéramos Sálvame' será el primer gran proyecto independiente de la productora tras finalizar con Mediaset España. Ambos socios y el grupo de comunicación pusieron fin a su relación societaria tras 17 años, en los que La Fábrica de la Tele se convirtió en la compañía de confianza con éxitos como 'Socialité', 'Chester' o 'La Noria', además de 'Sálvame' y su versión 'Deluxe'. En marzo, Cornejo y Madrid vendieron el total de sus acciones a Mediaset.

"Si el divorcio se alargó tantísimo tiempo era por el empeño personal de acabar bien. No ha habido ningún tipo de ruido y el final fue bueno", describe Cornejo. Los productores señalan que se dejó la puerta a seguir trabajando para Mediaset desde otra posición. De hecho, revelan que ya han mantenido una primera reunión de trabajo en esta nueva etapa donde les presentaron varios proyectos. "Fue un encuentro muy agradable y constructivo", coinciden

Sin embargo, insisten en que ellos están ahora en otra etapa tras aquel final abrupto de 'Sálvame'. "Todo el mundo sabe lo que ocurrió y por qué. El duelo y la terapia la hicimos casi en directo", apunta Cornejo. "Hemos pasado página. Cada uno lo ha llevado de la manera que ha podido, pero creo que estamos en otro momento vital y profesional", apostilla Madrid. "Pero jamás pasaremos página de los años de éxito, alegría y todo lo que hemos aprendido. Forma parte de nuestra vida y eso no nos lo puede quitar nadie", concluyen.