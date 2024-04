José Ramón de la Morena carga contra Luis Rubiales, "una hiena disfrazada de ciervo"

El periodista José Ramón de la Morena aseguró este martes, durante la presentación de la nueva red social Feeberse, orientada al cien por cien al mundo del fútbol, que su “mayor error” durante su carrera profesional fue “confundir a una hiena con un ciervo”, en referencia al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

“A mí me llegó una hiena disfrazada de ciervo que se llamaba Luis Rubiales y me dijo que iba a cambiar el fútbol, que quería presentase a la AFE porque quería limpiar el fútbol. Y yo piqué. Me fie de él y piqué”, comentó De La Morena durante su intervención en el Congreso Galicia Sportech que se celebra en la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra.

El periodista confesó que habló con Iker Casillas y Andrés Iniesta, entre otros futbolistas, para que apoyaran la candidatura de Rubiales a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y que con los años se dio cuenta de que cometió un grave error.

“A partir de ahí empecé a conocer al personaje y un día que vino a mi programa de radio me di cuenta de que era un macarra de discoteca. Recuerdo que me dijo que estaba terminando la carrera de Derecho, y no me lo creo porque la va a terminar en los tribunales. No me lo creo ni borracho”, ironizó.

Impulsada por inversores estadounidenses, Feeberse es una plataforma de microvídeos con un catálogo de funcionalidades exclusivas que la convierten en la primera red social jugable.

De momento, ya cuenta con acuerdos de colaboración con algunos de los clubes más importantes del mundo como el FC Barcelona, así como con distintos medios de comunicación y agencias de noticias. Se pondrá en marcha a lo largo de 2024 en España e Hispanoamérica.

“El teléfono móvil es lo que ha cambiado el mundo de la comunicación”, señaló José Ramón de la Morena durante su ponencia, en la que recordó algunas anécdotas y reveló que “desde los siete años” quiso ser periodista.