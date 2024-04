La presentadora Helena Rosano se recupera de su parálisis con un curioso método

La periodista y presentadora de La Sexta, Helena Rosano, se encuentra enfrascada en sus ejercicios de rehabilitación tras ser ingresada hace unas semanas debido a la parálisis de algunas de sus extremidades, en especial, la pierna izquierda, tal y como compartió la comunicadora en sus redes sociales.

Su estado de salud ha estado en boca de todos mientras que la periodista ha ido dando gotas de información. El primer comunicado que hizo respecto a su situación fue mediante una historia en Instagram donde se le veía en una cama de hospital acompañada de unas palabras: "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero, la vida, tu cuerpo, tiene otros planes ".

Tras una semana en el hospital, la comunicadora compartió una fotografía donde se le puede ver con un gotero, pero en la que el pie de foto contenía información más positiva: "Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre".

Pero tal y como recogía el medio 'La Vanguardia', el estado de salud de la presentadora aún no estaba al cien por cien: "La pierna ahí sigue, sin querer despertar (...) Lo mío ha sido un susto, se ha quedado en eso. Y seguramente sea un aviso, un recordatorio, de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy 'superwoman' (...)''.

Tras su última publicación en el hospital, la presentadora se mantuvo en silencio en sus redes sociales hasta este lunes en el que compartió su evolución gracias a un ejercicio inesperado que le está ayudando a mejor su motricidad: tocar el piano. Así, compartía un vídeo tocando este instrumento acompañada de su perro.

"Desde el primer día, mi fisio, Àlvaro Guerrero @alvaro_guerrero_premiummadrid , me recomendó que cada día, además de la piscina, los ejercicios de pierna y caminar, tocara un poco el piano. Eran parte de los “deberes” que me puso. Y ahí he estado estos días", contaba la periodista.