El tenso momento en 'Supervivientes': Ángel Cristo llama "maltratadora infantil" a su madre Bárbara Rey

"Va a ser una prueba muy dura de superación para mí, en un momento que está siendo difícil y espero que consiga aguantar". Estas fueron las palabras de Ángel Cristo tras conocer que iba a ser concursante de 'Supervivientes' 2024. Este lunes, estas declaraciones cobraron todavía más protagonismo al llamar en un conexión con plató “maltratadora infantil” a su madre Bárbara Rey.

El hijo de la vedette recibió una carta por parte de la artista como regalo de cumpleaños que se disponía a leer el presentador Carlos Sobera. "Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel", le dijo el presentador.

Pese a la importancia que parecía tener, Ángel se negó a escucharla. "Yo no voy a escuchar ninguna carta de mi madre y, además, que no me ha llegado nunca en privado. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero yo no tengo nada que escuchar de mi madre. Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puedes tener entendido esto. Lo siento, pero mi madre no participa en este concurso y no va a entrar", anunció Ángel Cristo bas alterado.

SIGO EN SHOCK TODAVÍA CON ESTO



ÁNGEL CRISTO DESTROZANDO A LA ORGANIZACIÓN DE ‘SUPERVIVIENTES’ Y A SU MADRE. #TierradeNadie #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/IC682TrhiY — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) March 12, 2024

Este era uno de los regalos que habían preparado por su 41 cumpleaños, pero había otro. “El primer regalo me lo has rechazado, era la carta”, anunciaba Carlos Sobera antes de desvelar cuál era el segundo, pero el presentador vuelve a ser interrumpido por Cristo. “Eso nunca puede ser un regalo, no sé como dais cabida en este programa a una maltratadora infantil, eso nunca es un regalo”, relata enfurecido. “No me gusta que me hayáis puesto una carta de mi madre y os lo debo hacer saber y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor”, sentencia en un tono muy serio.

Su pareja, que dedicó unas palabras a Ángel como segundo regalo de cumpleaños, no pudo contener las lagrimas ante la tensa situación. "Creo que Ángel está pasando por un mal momento personal, pero sinceramente, aunque esté molesto, creo que el contenido de la carta a él le hubiera beneficiado conocerlo", reconocía. "Carlos, de verdad, yo no quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Esto nada más lo saben los que viven de las puertas para adentro lo que hay y a mí me está costando hoy estar aquí por amor. Yo no quería que él fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto", concluía la joven.