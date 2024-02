Las series de marzo: de Kate Winslet en 'The Regime' a 'El problema de los tres cuerpos'

Una sátira del totalitarismo con Kate Winslet como tirana, 'The Regime' (HBO Max), una selecta comedia con Kristen Wiig y Laura Dern, 'Palm Royal' (Apple Tv+) y la ambiciosa adaptación de 'El problema de los tres cuerpos' (Netflix) son algunas de las nuevas series que llegan a las plataformas en el mes de marzo.

Entre las españolas destacan la adaptación del libro de Manuel Jabois 'Nos vemos en otra vida' (Disney+) y 'Mano de hierro' (Netflix), un thriller con actores como Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente y Natalia de Molina.

'The regime', 4 de marzo en HBO Max

Sátira sobre los sistemas totalitarios con Kate Winslet como tirana, cuenta la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse.

Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham (Winslet), cada vez más paranoica e inestable, recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), quien aprovecha su creciente influencia sobre ella.

'Nos vemos en otra vida', 6 de marzo en Disney+

Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo son los creadores de esta serie que adapta el libro del periodista Manuel Jabois basado en una entrevista a Gabriel Montoya, Baby, sobre su vinculación con el mayor atentado yihadista cometido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004.

Baby era entonces un adolescente de 16 años que participó, junto a Emilio Trashorras, en el traslado de explosivos que se usarían en Madrid.

'Supersex', 6 de marzo en Netflix

Serie inspirada en la vida de Rocco Siffredi, que dejó atrás una vida humilde para convertirse en la estrella porno más conocida del mundo.

Creada por Francesca Manieri, guionista de "We Are Who We Are" y protagonizada por Alessandro Borghi ('Suburra', 'Las ocho montañas'), "Supersex' se centra en su familia, sus orígenes, sus relaciones amorosas y el contexto que le llevó a emprender su carrera en la pornografía.

'The gentlemen: la serie', 7 de marzo en Netflix

La primera serie de Guy Ritchie profundiza en el mundo criminal de su película homónima de 2019, 'The Gentlemen'. Theo James ('The White Lotus') es Eddie Horniman, un hombre que al heredar la finca rústica de su padre descubre que forma parte de un imperio del cannabis.

Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos.

'Mary & George', 8 de marzo en Skyshowtime

Julianne Moore es Mary Villiers, una mujer de origen humilde y enorme ambición que educa a su segundo hijo, George (Nicholas Galitzine), para que seduzca al rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra (Tony Curran).

A través de audaces intrigas, Mary y George consiguen convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra. La serie ha sido escrita por D.C. Moore ('Killing Eve'), inspirada en el libro 'The King’s Assassin' de Benjamin Woolley.

'Un nuevo amanecer', 10 de marzo en Atresplayer

Yolanda Ramos es Candela, una actriz y humorista que ha tocado fondo y que, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, acaba en un centro de desintoxicación donde encontrará la oportunidad de coger las riendas de su vida.

En el reparto figuran también Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà o Abril Zamora.

'Las chicas del autobús', 15 de marzo en HBO MAX

Cuatro mujeres periodistas se convierten en familia siguiendo, parada tras parada, la campaña electoral a la Casa Blanca en Estados Unidos.

La historia se centra en Sadie McCarthy (Melissa Benoist), nostálgica de una época pasada del periodismo que, a pesar de sus diferencias, acaba intimando con tres de sus competidoras.

'Mano de hierro', 15 de marzo en Netflix

Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Enric Auquer, Sergi López y Eduard Fernández protagonizan esta serie creada y dirigida por Lluís Quílez, un thriller ambientado en el puerto de Barcelona.

La serie gira en torno al tráfico de cocaína que se oculta en los miles de contenedores que se reciben en el puerto marítimo de la capital catalana.

'Such brave girls', 19 de marzo en Filmin

Producida por A24 ("Euphoria"), "Such Brave Girls" es una de las series estrella de la BBC este 2024, una comedia familiar irreverente sobre dos hermanas que viven junto a su madre soltera.

Se trata de una 'sitcom', con seis episodios de 20 minutos, creada por Kat Sadler, que también es una de las protagonistas.

'Palm royale', 20 de marzo en Apple TV+

Ambientada en un selecto club de campo de Florida, en 1969, la trama gira en torno a Maxine Simmons (Kristen Wiig), un ama de casa con pretensiones de entrar en la alta sociedad local.

El reparto cuenta también con la modelo Kaia Gerber -hija de Cindy Crawford-, Bruce Dern y una actuación estelar de Ricky Martin.

'El problema de los tres cuerpos', 21 de marzo Netflix

Una de las apuestas más ambiciosas de Netflix es esta adaptación de la primera entrega de la trilogía de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin a cargo de David Benioff, D.B. Weiss, guionistas de 'Juego de tronos' y de Alexander Woo ('True Blood').

La trama gira en torno a la creación de un programa militar chino para ponerse en contacto con vida extraterrestre durante la Guerra Fría. Mientras, en la Tierra, unos planean dar la bienvenida a los seres superiores y otros se preparan para luchar contra la invasión.

Otras series que se estrenan en marzo: 'Las aventuras (completamente inventadas) de Dick Turpin" (1 de marzo en Apple TV+), una comedia de época sobre la vida del famoso ladrón inglés; 'La muerte y esas cosas', una trama criminal en un crucero de lujo (5 de marzo en Disney+); 'Belgravia, the next chapter', 'spin off' de 'Belgravia' (11 de marzo en Movistar+); 'Manhunt: la caza del asesino', thriller conspirativo en torno al asesinato de Lincoln (15 de marzo en Apple Tv+).

También la argentina 'Coppola, el representante', sobre la vida del representante de Maradona (15 de marzo en Disney+), 'X-Men 97', primera secuela animada de los mutantes de Marvel desde 1992 (20 de marzo en Disney+), 'Que ardan todos' (20 de marzo en Movistar+) y 'Bandidos', serie de aventuras y romance en el Caribe con Ester Expósito y Alfonso Dosal (13 de mazo en Netflix).