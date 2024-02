Alejandro Echevarría 'In memoriam'

"Menudo cabreo tienen con nosotros, pero nosotros a lo nuestro: a hacer periodismo". Esta frase se la escuché a Alejandro Echevarría (Alechu para todos) en varias ocasiones y refleja a la perfección la relación entre un periodista y su editor. En ella ya te había dicho todo. Te trasladaba que anduviéramos con extremo cuidado en las informaciones porque estaban esperando cualquier error nuestro para atacarnos. También mostraba el respaldo a lo que estábamos haciendo y a lo que íbamos a hacer. Y nos marcaba el camino: hacer periodismo.

Alechu era una persona con la que siempre te apetecía hablar. Su conversación era franca y directa. Estaba muy bien informado pero se interesaba siempre por conocer tu punto de vista y por compartir información. Con él tuve la suerte de hablar asiduamente durante los últimos 26 años. En los primeros de manera muy cercana e intensa. En los últimos a través de conversaciones telefónicas habituales.

Alechu fue siempre la sensatez y la profesionalidad. Afrontaba con calma cualquier situación complicada. Nada parecía ponerle nervioso y eso que vivió casi toda su vida con escolta al ser un objetivo prioritario de ETA. Su vida transcurría entre Bilbao y Madrid y entre la tinta de un periódico y el mando de una televisión. El hilo conductor de todo era el periodismo, una profesión por la que ha hecho más que muchos profesionales.

Como ha dicho su sobrino, el periodista Borja Bergareche, Alechu hizo empresa y dejó hacer periodismo. Lograr ambas cosas es probable que sea lo más complicado en nuestra sociedad. La situación empresarial del mundo de la comunicación ya era complicada cuando la ejercía Alechu, pero se ha ido deteriorando aún más. Y eso de "dejar hacer periodismo" es clave para entender la figura del editor: la persona que respeta el trabajo del profesional, le ayuda a mejorar, le protege cuando es necesario y le orienta en medio de la tormenta.

Todo esto lo hacía Alejandro Echevarría como quien degusta una copa de vino durante una deliciosa comida de esas que se alargan con sobremesa de tertulia. Todo eso también le encantaba y lo practicaba siempre que podía. No era raro que te llamara durante alguna de ellas para que le aclararas un dato o le aportaras un punto de vista de la actualidad: "Acudo a ti para que me aclares una cosa", solía decirte en esos casos. Y todo terminaba con un agradecimiento sincero y con una promesa: "Tenemos que vernos pronto, vente a Bilbao y comemos". En estos últimos años me ha faltado cumplir con esa promesa. Echaré de menos sus llamadas, sus comentarios y su interés por la profesión que tanto amaba, cuidaba y respetaba. Brindaré por el imborrable recuerdo que nos ha dejado a quienes disfrutamos de su amistad.

*Director de Informativos de Cuatro (Mediaset)