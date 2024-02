Amazon Prime entra a la 'fábrica' del Greim: prohibidos los fallos calavera

Casi cada fin de semana, y especialmente en verano, los especialistas de la Guardia Civil auxilian a montañeros, barranquistas, escaladores, senderistas... Y muchas veces lo hacen jugándose la vida. La serie ‘Rescate’, que ya va por la tercera temporada en La 2, enseña algunas de estas arriesgadas operaciones de salvamento. Y ahora Amazon Prime ha cerrado el círculo entrando a la ‘fábrica’ del Greim, el Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM) de Candanchú, para descubrir en 10 intensos y conmovedores capítulos el lado más humano de los aspirantes a rescatadores.

Ambas series llevan el sello de la productora Dokumalia, a la que el comandante Pedro Garijo, director del CAEM, está más que agradecido por el resultado, que ofrece espectaculares imágenes bajo tierra, en la nieve o en paredes imposibles grabadas cámara en mano y con drones. "Yo no sé cómo lo han hecho", dice sorprendido, al tiempo que elogia su profesionalidad "porque hicieron un esfuerzo digno de titanes, se han dejado la piel y han sido capaces de mostrar el mismo respeto y cariño por la montaña que tenemos nosotros y de dar a conocer la joya de escuela que tenemos aquí en el Pirineo". Además, valora la sensibilidad que tuvieron "apagando la cámara también en algunos momentos duros para que los alumnos pudieran tener intimidad".

Y es que el equipo de grabación siguió día a día, durante nueve meses, a los 19 candidatos que llegaron a la fase final de este exigente curso de formación a la que aspiran cada año entre 60 y 70 miembros de la Guardia Civil. "Porque al Greim no se llega por casualidad. Uno no se levanta un día y quiere hacer de repente un rescate. Para llegar hasta allí hay que superar antes una larga y dura preparación", subraya Pedro Garijo.

Primera vez con dos mujeres en el curso

Esta 35ª promoción del CAEM fue además histórica ya que era la primera con dos mujeres al mismo tiempo en el curso: la comandante Inma, que en su momento no superó el proceso selectivo previo, y la agente Vicky, con una gran experiencia deportiva. Hasta entonces, solo dos habían conseguido llegar al Greim: la teniente coronel Silvia Gil (ahora jefa de la Comandancia de Teruel) y la guardia Mariona Aubert (destinada en Panticosa).

Entre los momentos con mayor tensión y emotividad destacan las valoraciones que hacía el equipo docente y que, en algunas ocasiones, suponían la expulsión de un alumno por haber cometido un error de seguridad (fallo calavera) o no llegar al nivel técnico requerido. "Es muy difícil y te duele en el corazón pero quizá le estamos evitando un problema mayor ya que si no asimilan los conocimientos rápido, les puede costar la vida", advierte Pedro Garijo. Además, aunque causen baja, siempre les animan a volver a intentarlo "porque tenemos especialistas en el Greim que lo han conseguido a la tercera".

De los aspirantes que ‘caen’ (Garijo no quiere cuantificarlos para no hacer ‘spoiler’) no sale tampoco ningún reproche en la serie. "Una de las cosas buenas que tiene la montaña es que nos pone a todos delante de nuestros miedos y ella misma se encarga de mostrarnos nuestras debilidades. Y es cierto que la inmensa mayoría de los que se van, saben por qué y lo entienden", asegura.

"Los alumnos son un regalo, no podemos quejarnos"

Por ello, el director del CAEM recalca que "nuestros alumnos son un auténtico regalo porque siempre tienen ganas de aprender, así que los profesores no tenemos derecho a la queja y debemos darlo todo por ellos". Casi todos los que superaron el curso ya trabajan a día de hoy en distintas unidades del Greim.

Pedro Garijo cree que la serie "despertará nuevas vocaciones seguro" y confía, además, en que sea un "escaparate" para difundir la labor de formación del Greim a nivel internacional con una plataforma como Amazon Prime.

Uno de los mensajes que coinciden en lanzar profesores y alumnos ante las cámaras es que no se consideran héroes. "Puede ser un servicio algo más vistoso, pero no somos distintos al resto de unidades de la Guardia Civil y por supuesto no nos metemos aquí por ser héroes. Quien más o quien menos de nosotros ha tenido un accidente en la montaña y sabemos lo que significa que alguien venga a echarte una mano. Y solo nos importa eso", resalta Garijo.