Lola Rodríguez: "A 'La Veneno' le falló una sociedad que la maltrató y se rio de ella"

Dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, 'La Veneno', Valeria Vegas vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental 'Vestida de azul', una cinta real que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80. Esas vivencias inspirarán su nuevo libro en el que, una vez más, decide contar la historia de unas mujeres que no merecen caer en el olvido.

La actriz Lola Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 25 años) vuelve a meterse en la piel de la escritora tras el gran éxito de 'Veneno', la ficción que protagonizó para recordar y homenajear a una de las mujeres trans pioneras de la televisión. Disponible en Atresplayer, la plataforma de 'streaming' de Atresmedia, 'Vestidas de azul' completa su reparto con Paca La Piraña, Goya Toledo, Juani Ruiz, y Desirée Vogue, entre otras.

¿Conocía el documental de 'Vestidas de azul' antes de que le ofrecieran la serie?Lo conocía antes de empezar, obviamente. Es verdad que no lo vi entero hasta la serie 'Veneno'. Cuando conocí a Valeria Vegas hablamos del libro que escribió sobre ello, entonces ya me puse a verlo. Recuerdo que descubrí en mi adolescencia, a los 14 años, algunos fragmentos de este documental en YouTube. Me sorprendió muchísimo y me encantó a partes iguales, aunque no sabía muy bien qué es lo que era hasta que conocí a Valeria y pude ver el documental entero. Me quedé asombrada con todas las historias de estas mujeres de la década de los 80 y cómo en esa época podían vivir su vida siendo tan poderosas, estando tan orgullosas de sí mismas. Especialmente en una época en la que no había internet, ni asociaciones ni movimiento LGTBIQ+. Era lanzarse al vacío, a lo desconocido y eso es admirable.