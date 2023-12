Nacho Cardero: "El periodismo tiene que ser incómodo, porque la verdad siempre lo es"

El libro que acaba de publicar es, en cierta medida, hijo de la pandemia. En realidad nació antes, pero la pandemia nos abrió un poco los ojos a todos y entonces vimos cómo las columnas que sustentaban nuestras vidas se estaban derrumbando unas tras otras. Este es un libro escrito a corazón abierto y sin anestesia, que no pertenece a ningún género concreto pero que tiene algo de todos, y en el que presento el corpus de mi pensamiento. Me apoyo en experiencias personales para reflexionar sobre esos cambios recientes.

Los medios de información también se han polarizado.

Porque no pueden escapar a la realidad que les circunda. Y estamos viviendo un momento en el que se escucha antes a los que gritan más. La política ha descubierto que cuanto más grites más votos puedes captar, esta estrategia ha triunfado y los medios no son ajenos a ella. Casi todos hemos endurecido nuestra línea editorial y deberíamos entonar el mea culpa, no dejarnos llevar por banderas y trincheras. Tenemos que ser críticos con el poder, contar lo que no quieren que contemos.