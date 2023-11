Paloma San Basilio: "En esta etapa de mi vida no tengo miedo y voy sin red; es un gustazo"

La música en directo le hizo volver a la pequeña pantalla. La cantante Paloma San Basilio (Madrid, 72 años) es una de las participantes de 'Dúos increíbles', el programa que emite La 1 de TVE en la noche de los martes (22.45). Reúne a artistas de nueva generación con veteranos para versionar canciones. En el formato de Ganga Producciones también concursan otros cantantes como María del Monte, David de María o Carlos Baute.

-¿Cómo surgió su participación en 'Dúos increíbles'?-Me llamaron en febrero para hacer el programa en marzo, y no podía porque tenía conciertos en Estados Unidos. La producción se retrasó y cuando estaba escribiendo la novela con la que estoy, muy tranquila en el valle del Baztán, me llaman y me entra un gusanillo. Pero no sabía si quería participar en un concurso otra vez.

-¿Qué le hizo decir sí?-Que era música en directo, en TVE y con Ganga Producciones y Fernando Sancho de director musical, con quien ya había hecho dos discos. Me daba tranquilidad. Era como estar en casa. En TVE empecé con 20 años y pensé que era el momento de tirarse a la piscina. Hay que moverse, descubrir y aprender. Esto es una aventura y en esta etapa de mi vida no tengo miedo. Voy sin red y es un gustazo. Se disfruta todo. No tengo la presión del qué dirán, de si canto mal o el tono es alto. Vengo a disfrutar y compartir con gente estupenda. Es una experiencia vital fabulosa.

-¿Qué ha aprendido con el programa?-Hacer todo desde dentro, desde la verdad y con ilusión, es bueno. Es el camino a seguir, donde encuentras los estímulos, las respuestas y las preguntas que no te hacías. Soy una caminante y llevo toda la vida arriesgándome, buscándome y descubriendo hasta dónde llego. No hay que dejarse cercenar por el miedo.

-¿Hay algún estilo de música que se niegue a cantar?-No. Terminamos cada programa, nos reunimos y elegimos las canciones. Yo misma me pongo el riesgo y los retos. De pronto quiero cantar 'La gota fría' o 'La cintura', que me encantan y lo paso genial. 'La fiesta terminó' llevo muchos años cantándola. De vez en cuando, eso sí, canto 'Juntos'. Todos quieren cantarla y es como un himno festivo. Canto temas de Enrique Iglesias, himnos épicos y todo lo que se me pone por delante. No canto ninguna canción que diga que me horroriza.

-¿Cómo lleva competir?-Es lo que peor llevo. Un día tuve que elegir a un 'junior' maravilloso y en el siguiente programa debía elegir a otro y decidirme por alguno de los dos. 'No me hagáis esto', rogué. No lo he pasado peor en mi vida y se me notará. Me quedé descompuesta. Decir no a alguien que ha puesto tanta emoción es un horror. Cuando empiezan las puntuaciones me quiero ir a mi casa, pero reconozco que es un ingrediente importante del programa y hay que aceptarlo.

-¿Qué Paloma San Basilio vamos a conocer en este formato?-Sin trampa ni cartón. Digo lo que me apetece, me río cuando me da la gana y me emociono mucho porque te tocan la fibra. Al final la emoción es lo único que nos importa.

-¿De su paso por 'Dúos increíbles' saldrá un disco nuevo?-Sí. Haré un disco. David Summers me va hacer una canción. Quiero trabajar con autores de generaciones posteriores a la mía, como Sofía Ellar, que tiene un talentazo. Me apetece volver a los estudios. Es bonito celebrar mis cincuenta años en la música con algo así.