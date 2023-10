Jaime Ripoll: "Vi ‘Platoon’ con 8 años y heredé un videoclub con 21"

Jaume Ripoll, cofundador de la exitosa plataforma de distribución de películas y series Filmin, estuvo este martes en Huesca para presentar en el Centro Ibercaja del Palacio Villahermosa su libro 'Videoclub. Las películas que cambiaron nuestras vidas'. Sabe de lo que habla. Su padre tuvo negocios de videoclubs y él heredó uno. Su pasión por el cine lo mamó en la trastienda, desde niño, y así se refleja en la obra.

También ocupa desde 2012 la vicepresidencia de Eurovod, la primera asociación europea encargada de distribuir cine 'on line', y en 2010 creó Atlántida Film Fest, el primer festival de cine que ofrecía toda su programación íntegramente en Internet. Junto a él estuvo en la presentación Luis Alegre, otro enamorado del cine.

Su padre tenía videoclubs y usted creció viendo cine en la trastienda. Creo que no todas las películas eran infantiles.

Con 8 años me puso ‘Platoon’, quizá no lo recomendaría. Vi películas no destinadas a mi edad, pero ver cine no infantil no es malo si después hay un debate conveniente con los padres. Yo nací el año del estreno de ‘La guerra de las galaxias’ y el mismo día del año (un 25 de agosto) que Tim Burton y Sean Connery.