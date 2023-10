Alejandra Andrade se adentra en el drama del fentanilo: "En España ya está en la calle"

El fentanilo se ha convertido en una droga letal en Estados Unidos en los últimos años con unos números que empiezan a aterrar: puede matar con solo una dosis, y a día de hoy deja 200 muertos diarios y miles de familias rotas. Es la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años y su expansión por el mundo parece imparable.

La periodista Alejandra Andrade vuelve a coger el micro de 'Fuera de cobertura' en Cuatro (estreno de la nueva temporada este lunes a las 22:50) y viaja a Los Ángeles y San Francisco, epicentros de la epidemia causada por esta droga letal, de la que dicen que es cincuenta veces más potente que la heroína.

De esta manera, la presentadora, que recibió el Premio Ondas en 2019 por su labor en este formato de Mediaset, dedicará dos entregas especiales a analizar este drama, que empieza a asomarse también a las calles españolas. "Hemos intentado explicar la adicción a un medicamento que es legal con receta, pero hemos comprobado que en la calle también se está utilizando. En la Cañada Real, por ejemplo, ya se está cortando la heroína y la cocaína con el fentanilo", explica Andrade que aclara, sin embargo, que este es un hecho preocupante, pero no hay que alarmar. "El Ministerio de Sanidad tiene un control férreo del fentanilo ahora mismo. Pero hemos comprobado que esta droga ya está entre nosotros", dice.

En su viaje a Estados Unidos, la periodista vio en primera persona cómo el fentanilo está perjudicando especialmente a la gente más joven. Recuerda la crisis de los opiáceos que provocó la adicción de muchos ciudadanos. En la primera entrega del reportaje, el programa aborda cómo el fentanilo químico llega desde China hasta México, donde los cárteles lo utilizan para cortar otras drogas como la heroína, y de allí se envía a California con la ayuda de inmigrantes ilegales dispuestos a jugársela para poder cruzar la frontera.

En toda esta vorágine de datos, la periodista confiesa su obsesión por un asunto que no deja de aparecer en medios de comunicación. "Creo que hay mucha desinformación y la gente no sabe. Hemos trabajado de una forma muy rigurosa, hemos hablado con médicos que están en primera línea y hemos hablado con expertos de las partes ilegal y legal del fentanilo. ¿Cómo es posible que haya enfermos adictos a una droga que les ha recetado un médico?", cuestiona la comunicadora, quien también es la encargada de dirigir este formato que realiza en colaboración con Producciones Imposibles y Onza.

Regreso esperado

Con estas dos nuevas entregas, Andrade vuelve a Cuatro con uno de los programas que más alegrías profesionales le ha dado. El formato se canceló en 2019 y, cuatro años después, la nueva dirección de Mediaset España decidió recuperarlo para dar impulso al segundo canal del grupo de comunicación. "Fue una alegría y un gusto volver a juntarnos. Estoy muy ilusionada y contenta", confiesa.

Andrade regresa con más experiencia y bagaje profesional a un programa que no aborda asuntos fáciles. "Ahora me afectan menos los temas. En 'Callejeros' o 'Encarcelados' volvía a casa jodida. Por la edad o por la costumbre, tras entrar en muchos sitios conflictivos y conviviendo con el drama, consigo separarlo. Empatizo mucho y sigo en contacto con muchos de los personajes que entrevisto, por lo que forman parte de mi vida", asegura.

También vuelve con más tranquilidad para enfrentarse al escrutinio semanal de las audiencias: "Antes me obsesionaban los datos. Ha bajado el consumo de tele y ahora se consume de otra manera".

Para las nuevas entregas, que se emitirán próximamente en Cuatro, la periodista no desvela sus contenidos, aunque adelanta que continuarán en la misma línea que los dos reportajes sobre el fentanilo. "Son temáticas muy diferentes, pero todo con una denuncia social muy clara, con mucha calle y dando mucha importancia a los protagonistas de las historias. Hemos conseguido entrar a sitios donde las cámaras habitualmente no suelen entrar", avanza la periodista quien asegura, eso sí, que ella es más de trabajar en la calle, en contacto con la gente. "No me vería en un formato de plató, no sé si sabría hacerlo. No valgo ni para estar en la redacción. Lo que sé hacer es ir a grabar, hacer entrevistas y estar fuera", cuenta.