Mavi Doñate: "Mi único objetivo en estos días es descansar y disfrutar con las personas que quiero"

Como corresponsal de RTVE en París, siempre hay que estar al tanto de lo que pase, en cualquier época del año...

Ahora estoy en Francia, un país en el que siempre pasan cosas, pero por lo general, y si no hay nada excepcional, en agosto baja bastante toda la actualidad. Por eso aprovecho para descansar unos días en este mes. Mi reto este año es desconectar un poco más, acordarme del móvil solo para comunicarme con los míos y no estar pegada a lo que pasa al otro lado de los Pirineos. Lo digo, pero no sé si lo voy a conseguir.



¿Dónde pasa sus vacaciones?Mis destinos este verano son allí donde están mi familia y amigos. País Vasco, Zaragoza y Pirineos, Adobes (el pequeño pueblo de Guadalajara de donde es mi madre), Asturias y, para acabar, una ruta por el interior de Francia hasta llegar a París para empezar el nuevo curso.



¿Cuál ha sido el viaje de su vida en esta época del año?

Tengo muy buen recuerdo de un verano en Perú. Me fui para un mes, y me quedé seis. Fueron unas vacaciones solidarias en las que trabajé en una radio pequeña de una zona muy humilde, y daba clases a niños en pequeñas escuelas de la provincia de Sechura. Conocí a estupendos misioneros jesuitas que me mostraron la vida en pequeñas aldeas, hice amigos en la noche ‘canalla’ de Lima, y llegué a ver Cuzco y Machu Picchu sin muchos turistas.



¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Los años que estaba en la redacción de los telediarios en Madrid siempre trabajaba en julio y agosto. Me gustaba esa sensación de la ciudad más tranquila, de no parar porque al final todo es más noticia. Y en China, la pandemia me obligó a veranear un año sin poder salir y me cundió mucho. No pude reunirme con los míos, pero conocí más el país y prácticamente escribí ‘Bajo la mirada del dragón despierto’.



Hablando de libros, ¿dedica estos días a esas lecturas que no dan tiempo a hacer durante el año?

Tengo pendiente terminar la lectura de varios libros y empezar otros. De Francia ya llevo en la maleta dos, y tengo una lista para ejecutar la compra en cuanto aterrice en Madrid. Tener tiempo para leer es un lujo y un regalo. Así que estoy abierta a recomendaciones. Y también espero ver teatro.



¿Qué recuerdos asociados a su infancia o adolescencia tiene del verano?

Ah, cómo no, el primer amor (risas). Y de mi niñez, la felicidad plena. El olor a Nivea de la caja azul, las rodillas raspadas, los días interminables, el desvelo de mis abuelos para cuidarnos, la alegría de ver a mi padre cuando podía venir unos días con nosotros porque libraba en el trabajo, la panda un tanto ‘asalvajada’ que hacíamos juntos mis hermanos y mis primos, las verbenas de las fiestas del pueblo, amigas que han quedado para siempre, los campamentos en el Pirineo aragonés… En fin, tantas cosas…



¿Qué plan cumple de los que se propone cada verano?

Cada vez soy menos de planificar. Llego al verano con solo el objetivo de descansar y de disfrutar con las personas que quiero, el resto viene solo. Tampoco hago planes para el curso. He aprendido a hacerlos en el día a día, que son los que al final puedo cumplir, y entonces no me frustro.