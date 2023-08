Sandra Barneda: "Me quedo sin verano, pero no estoy picando piedra y soy una afortunada"

No es la primera vez que la periodista y escritora Sandra Barneda (Barcelona, 47 años) se queda sin vacaciones por trabajo. Sintiéndose una afortunada por poder capitanear su nuevo programa, la periodista se ha puesto al frente de 'Así es la vida', un nuevo magacín para las tardes veraniegas de Telecinco (lunes a viernes, 15.45 horas) en el que comparte plató con el extremeño César Muñoz y un nutrido grupo de colaboradores, con quienes comparte y analiza la actualidad informativa y la crónica social. El formato se mantendrá en pantalla hasta la llegada de Ana Rosa Quintana a la franja vespertina en septiembre.

¿Cómo se enteró de que se iba a presentar 'Así es la vida'?Estábamos ya grabando 'La isla de las tentaciones' en República Dominicana y me preguntaron: '¿oye, cómo te ves pasando el verano en un plató?' No me lo podía creer, pero te vas haciendo la idea y empecé a tener las primeras reuniones en la isla, porque es la misma productora que 'Así es la vida'. Se empezó a gestar todo y estoy muy contenta. Es una sensación que no tenía desde hace tiempo, de verdad, y no lo digo por pelotear, de entrar en una redacción y ponerse todos los compañeros de pie, presentándose y con muchas ganas de darlo todo.

Se queda sin vacaciones.Me voy a quedar un año más sin vacaciones, pero me siento afortunada. Tengo cuatro hermanos, y dos de ellos no tienen trabajo ahora mismo. Me quedo sin verano, pero no estoy picando piedra. A mí me vienen a recoger, está todo el mundo pendiente de ti y lo único que tienes que hacer es disfrutar. Entonces, va a ser un verano distinto, pero también uno bueno.

¿Hay cierto temor a la comparación con 'Sálvame'?Son dos formatos distintos que no se pueden comparar. Es como si me comparan con mi hermano mayor, hemos estado conviviendo durante muchos años y yo creo que somos personalidades distintas. Pero bueno, es lo que pasa por ejemplo cuando tienes una pareja nueva, ¿no? Durante un tiempo intentas comparar, pero al final te das cuenta de que es una pérdida de tiempo. Es mejor dejarte llevar y a ver qué te ofrece este nuevo programa. Miedo no tengo; soy distinta y también me gusta ser distinta. Siempre me ha gustado.

Pero el reto porque releva a un programa que se mantuvo catorce años en antena.Es un reto muy grande, pero a mí me ponen los retos. Cojo el proyecto con mucho respeto, humildad y con todo el cariño a todos los compañeros de 'Sálvame'. Me gusta mucho volver a la actualidad; al directo en el que todo puede cambiar la escaleta. He estado en todas las etapas profesionales, de subidas y bajadas, y ahora afrontando que tengo la confianza por parte de la cadena y la productora. He notado el cariño de la calle y eso me gusta.

¿Cómo ve a Sonsoles Ónega, su competencia en Antena 3?A Sonsoles la conozco mucho por nuestra faceta de escritoras y como compañeras durante tantos años en Mediaset. Nos tenemos mucho cariño. Me gusta que haya empezado su programa un poco antes (risas). Creo que hay público para todos y la competencia siempre es buena. Todos nos preocuparemos de hacer un programa cada día un poco mejor.

¿Qué balance hace de sus catorce años en Mediaset?He vivido momentos de todo tipo. Sigo siendo la misma y he crecido profesionalmente porque he ido haciendo muchas cosas. Personalmente me apetece estar y disfrutar. Estoy en un momento de disfrute.

¿Sigue escribiendo?Pues dentro de toda la estructura de cambios en mi vida, estoy en medio de la escritura de la nueva novela. No puedo parar de escribir, porque si no tengo miedo de perder un poco la historia. La intención es sacar aunque sea un par de horas al día para sentarme y seguir con la novela. Tengo que retrasar un poco su publicación, pero creo que a finales de 2024, más o menos, la podré sacar.