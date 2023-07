Ana Rosa Quintana anuncia su despedida de las mañanas tras 19 temporadas

Casi dos décadas como referente de las mañanas y 19 temporadas y 18 años de liderazgo ininterrumpido constituyen el legado que la próxima semana dejará ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco y en la historia de la televisión de nuestro país. El próximo martes 25 de julio finalizará la decimonovena y última temporada del programa matinal más longevo de la televisión en España con la que revalidará su título de líder de la mañana, con una media del 17% de ‘share’ y 462.000 espectadores.

Para Ana Rosa Quintana, "19 temporadas son toda una vida en las mañanas de Telecinco. He visto la vida, mi vida, pasar sentada en el plató entre el 10 de enero de 2005 y el 25 de julio de 2023. Ahora saldré de ese lugar que ha sido mi casa. No quiero mirar atrás, pero tengo la sensación de dejar a mi familia, como cuando te vas de casa con 18 años. Soy consciente de que se acaba una etapa maravillosa junto a los míos, pero al tiempo estoy deseando saber qué me deparará el futuro en la nueva temporada". Y prosigue: "Sé que tengo que buscarme la vida en un nuevo entorno, empezar de cero. Soy consciente de que nadie me va a regalar nada y que el dato de audiencia hay que pelearlo cada día. Siento ese vacío que te queda al dejar de ver cada mañana a los tuyos y el vértigo que da cambiar de costumbres. Pero como dice el refrán, nadie escribió sobre los cobardes".

La periodista explica que "mirando con perspectiva estos 18 años, soy consciente del récord que hemos marcado en la historia de la televisión: 18 años liderando las mañanas, con una competencia feroz, a la altura de la importancia de esta franja televisiva. Nuestros reportajes, nuestras entrevistas y nuestras exclusivas han marcado muchas veces la agenda informativa, política y social de España, ha sido una gran responsabilidad. Honestamente, creo que hemos hecho bien las cosas". Y añade: "Cuando me sentaba cada mañana, cuando preparábamos la escaleta, mi única línea roja ha sido ser fiel al sentir de los ciudadanos, ser sincera. Hemos denunciado lo que ellos querían denunciar, hemos contado lo que les preocupaba, hemos sido críticos cuando tocaba y hemos tratado de alzar la voz para que todo el mundo oyera lo que pasaba en las calles, en las ciudades y en los pueblos".

Ana Rosa Quintana también se pronuncia sobre sus etapas más difíciles al frente del programa: "He tenido que superar dificultades personales y profesionales en estos 18 años, siempre he sacado fuerzas para seguir adelante y afrontar los retos que la vida me ha puesto, momentos en los que el apoyo de mi familia, mi equipo y mis amigos ha sido imprescindible. Se dice pronto, pero hay que estar ahí y levantarse durante 19 temporadas seguidas a las seis de la mañana con el ánimo y la energía necesaria para hacer un programa de cuatro horas y media".