'Grand Prix': un regreso a la infancia

Érase una vez una generación de niños que, en verano, pasaba una noche de la semana embelesada ante la televisión mientras se comía un 'flash'. Ni el frío helado les hacía apartar la mirada de la pantalla. Los cochecitos quedaban aparcados en el terrazo, las muñecas no eran peinadas y ningún poli buscaba cacos. No solo eso, sino que el 'Grand Prix del Verano' era la única razón de peso para no salir a tomar la fresca. Ese cuento, al son de los "clarines y timbales" del maestro Leiva, tal vez le suene a más de un niño de los años 1990 y 2000.

Varias décadas después, se ha vuelto a escuchar la pegadiza sintonía. Este lunes comenzó una nueva etapa del "programa del abuelo y del niño", pero que sentaba a toda la familia en el sofá. Tras su gran apogeo, a la 'vaquilla' -como se le conocía en muchos hogares- le pillaron otros formatos y se dejó de emitir. Hubo varios intentos -hasta con Bertín Osborne-, pero no cuajó.

Ramón García ha regresado con la divertida patata caliente, los resbaladizos troncos locos o los bolos. Otras pruebas han adaptado su apariencia, convirtiendo manos en pingüinos o a caperucita roja y al lobo en neandertal y dinosaurio, entre las que se disputaron Alfacar y Colmenarejo.

Ganaron los andaluces y el formato en general, ya que se ha convertido en "el mejor estreno del año en televisión, con una cuota del 26,1%", tal y como celebran desde Televisión Española. Además, este regreso superó en audiencia a los estrenos de las tres últimas temporadas (2003, 2004 y 2005). Un éxito que le dio a La 1 el liderazgo en 'prime time' (15,8%) y 'late night' (23,8%) y una media del 13,2% en el día.

Otro de los cambios ha sido la ausencia de una vaquilla de carne y hueso, que diera topetazos a bebés flamencos sobre pedestales, complicara la historia de amor entre Romeo y Julieta o impidiera hacer un arco con dovelas. Unos han criticado esta modificación, mientras que otros niños de entonces no la han echado de menos por mucho que les gustara en el pasado.

Ha quedado reflejado en Twitter, donde sigue siendo tendencia varias horas después de su emisión -incluso, se demandaba 'merchandising'-. En Instagram también acaparó más de una historia y no poco se comentó en los grupos de Whastapp. Por cierto, la doble pantalla ha sido una novedad porque hace 18 años, cuando se dejó de emitir, no existían estos canales.

Los avances en tecnología también han permitido instalar cámaras en curiosos lugares, como la bola de los bolos. Además, de la presencia de Cristinini con estilo de 'gamer' comentando las jugadas. Al principio tal vez pudo desconcertar un tanto, pero dos pruebas después estaba integrada en el formato. Por cierto, muy aplaudido el flexible Wilbur.

También se pudo ver una renovación en la presentación en vídeo de los pueblos, más humanos y con menos historia que antes. En anteriores ediciones, los alcaldes y un niño -cuando no era la reina infantil- hablaban de las bondades del pueblo ante un bodegón con sus mejores manjares. Y luego contaban que estaban enclavados en la sierra tal o junto al cauce del río cual -todos estaban "enclavados" en algún sitio-.

En la nueva edición no hay representación aragonesa, pero no son pocos los pueblos de las tres provincias que han participado en el 'Grand Prix'. Sabiñánigo, Híjar o Puertomingalvo, consiguiendo el segundo puesto de la clasificación. También participaron Monreal del Campo, Tarazona, Illueca, Cetina o de Altorricón. También Sariñena, Épila o Andorra. A los que se sumaron La Fueva, Daroca, Pedrola, Casetas, Albalate del Arzobispo, Mallén, Benasque, Fraga, Borja y Valdealgorfa.

Norma Duval amadrinó a Uncastillo, Juncal Rivero a Sabiñánigo, Rocío Carrasco -Rociíto- acompañó a La Almunia de Doña Godina y Eloy Arenas a Illueca y Miguel Ángel Tirado -Marianico el Corto- a Binaced. Precisamente, el humorista aragonés repitió en numerosas ocasiones.