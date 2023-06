'20 Minutos' entrega sus Premios Creadores en Madrid

El diario nacional del grupo HENNEO ‘20 Minutos’ entregó este martes por la noche en la sede madrileña del Caixaforum los Premios Creadores, que celebraban su segunda edición. La directora de ‘20 Minutos’, la barbastrense Encarna Samitier, presidió el jurado encargado de reconocer las propuestas divulgativas más destacadas del año en formatos como ‘podcast’, vídeo y cuentas de Instagram, Tik Tok o Twitch.

Fue una noche en la que la creación se dio la mano con la información gracias a la distinción concedida a Paula Muñoz y Lucía Soria, dos de las fundadoras de Ac2ality, proyecto dedicado a contar la actualidad a través de TikTok. Junto con las premiadas de esta edición también brillaron los galardonados con los premios especiales: Alberto Casado y Rober Bodegas, creadores del tándem humorístico Pantomima Full; la periodista Carmen Cachero, quien está detrás de la cuenta Devil Wears Zara y la farmacéutica Marián García, autora del espacio de divulgación científica Boticaria García.

No faltaron a la cita personalidades como la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, María González; el viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez; la portavoz del PP en el Congreso de los diputados Cuca Gamarra; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato; el portavoz de campaña del PP Borja Sémper; el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño; el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun; la máxima candidata de Más Madrid en la lista de Sumar, Tesh Sidi o la senadora del PP por la provincia de Huesca, Ana Alós.

Encarna Samitier, agradeció "el prodigio de la comunicación infinita, sin límites espaciales ni temporales" en una sociedad empañada a veces "por el ruido y la intolerancia", y agradeció el sentido del humor, usado hábilmente por muchos de los creadores presentes en el acto, porque es una herramienta que "nos salva de la amargura y de la importancia impostada".

"Internet es un prodigio, pero no tendría sentido sin el factor humano. Sin la cercanía, el compromiso y la fiabilidad de los creadores. Por eso, es un gran honor reconocer el mérito y la potencia de vuestros trabajos", expresó la directora, que se reafirmó en la importancia de un periodismo cercano, fiable y basado en los valores democráticos.

En este sentido agradeció la presencia en la gala de la ganadora del Especial Creadores en 2021, Khadija Amin, periodista afgana que se vio obligada a abandonar su país por el régimen fanático de los talibanes; y el trabajo de Olga Kosova, que cuenta desde 20minutos "la dramática realidad de la guerra de Ucrania". Finalmente, tuvo unas palabras de agradecimiento para los lectores por situar al diario como líder de la audiencia digital en España.

Las estrellas de la noche

También se concedieron 3 galardones especiales. El primero, que otorgaba el vertical de HENNEO mujer.es, recayó en el proyecto ‘Devil wears Zara’; el segundo, emitido por la cabecera cinéfila de HENNEO ‘Cinemanía’, fue para el popular dúo Pantomima Full, y el de ‘20 Minutos’ lo obtuvo la no menos popular Boticaria García.

Pasadas las ocho y media, se despejó una de las grandes incógnitas de estos galardones: el correspondiente al mejor proyecto, que entregó el gerente del departamento de comunicación de Telefónica, Eduardo Fernández, junto a Encarna Samitier. Recayó en ‘Ac2ality’, que en dos años ha conseguido ser la segunda cuenta de información de Europa. Los vídeos informativos que publican sus creadoras, cuatro veinteañeras a las que les apasiona conocer y hablar de la actualidad, son seguidos por más de cuatro millones de usuarios en TikTok.

"A las fundadoras de Act2ality nos juntó la manera de informarnos de una manera visual, sencilla y entretenida, porque los jóvenes sí queremos estar informados. Nos critican mucho por nuestro uso de las redes sociales, hay muchos prejuicios, pero desde aquí queremos decir que nos interesa el mundo que nos rodea y mantenernos informados", expresaron las premiadas, que vencieron también en la categoría de Actualidad y divulgación.

La jornada tuvo otras grandes distinciones: los tres galardones especiales. Marián García recogió el premio Especial 20minutos 2023 por sus aportaciones a través del espacio de divulgación científica Boticaria García, con el que ganó la décima edición de los premios 20Blogs. La ganadora agradeció el impulso que le dio este reconocimiento para seguir trabajando.

"Hace siete años dudaba de que pudiera ganar el premio y ahora estoy aquí, con promesas cumplidas", dijo la farmacéutica, que aplaudió la labor del periodismo de calidad y su compromiso con el cuidado de "la salud digital". "Se tiene que empezar a hablar de ella, porque las redes sociales están enfermas de un virus que son las fake news, los bulos", señaló. La premiada recogió la distinción de manos de Íñigo de Yarza, consejero delegado de HENNEO y presidente de Hiberus.

Por otra parte, el premio Especial Cinemanía recayó sobre Pantomima Full. Alberto Casado y Rober Bodegas, los autores de los sketches que cada viernes abordan situaciones de la vida cotidiana, hicieron gala de su sentido del humor y agradecieron al diario la visibilidad. Los encargados de entregar el premio al dúo cómico fueron el director adjunto de 20minutos, Jesús Morales; y del director de Cinemanía, Carlos Marañón.

El premio Especial Mujer.es fue para la periodista Carmen Cachero, creadora de Devil Wears Zara, una idea que empezó siendo un blog y ha reunido a miles de seguidores también en Instagram. La bloguera, que escribe sobre moda e informa sobre las nuevas tendencias, recogió el galardón de manos de Sonia Fornieles, directora del vertical Mujer.es; y de Melisa Tuya, redactora jefe de 20minutos.

No obstante, estos no fueron los únicos premiados en la ceremonia, patrocinada por Telefónica, Icárion y SM y con la colaboración de Fundación La Caixa. También se alzaron con estatuilla los proyectos Los profes de ciencias (Educación); Arte viajero (Viajes), 100 Characters, One woman (Entretenimiento), Gafas Amarillas (Estilo de vida), Nosoyloqueves (Social), Biologueando (Sostenibilidad), Cocina superdivina (Gastronomía).

A la gala, que estuvo presentada por el cómico Leo Harlem, asistieron colaboradores del periódico, representantes de empresas y anunciantes y, por parte de HENNEO, la directora general de Medios, Laura Múgica; el director editorial, Miguel Ángel Liso; el director ejecutivo de la Unidad Audiovisual, Pepe Quílez; el consultor de Estrategia de Negocio, Fernando Lozano; el director de Marca, Eventos y Patrocinios, Roberto Isasi; el coordinador jefe de verticales, Pablo Segarra; el director general de Alayans, Jesús Aspra; o la consejera Susana Gómez Foronda, entre otros.

Tampoco se perdieron la ceremonia los humoristas Luis Larrodera y Rafa Maza; así como los actores y actrices Coria Castillo, Alberto Fernández, Daniel Kovacs, Ricardo Mota, Mehdi Regragui o Carmen Romero o Mary Ruiz, entre otros.

Galardones