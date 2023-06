Apple reinventa el metaverso con Vision Pro

Las Vision Pro son unas gafas de realidad mixta. Un visor para mezclar el mundo real con el virtual y generar espacios digitales de trabajo y ocio. Pero Apple pretende que sean mucho más que unas simples gafas. Del mismo modo que todos pensábamos que iPhone era solo un teléfono con pantalla táctil e internet y acabó alumbrando una nueva era tecnológica, en la que el ‘smartphone’ se convirtió en el epicentro de nuestra vida digital, Tim Cook (sucesor del mesiánico Steve Jobs) pretende que las Vision Pro sean el inicio de la era de la ‘computación espacial’.

Los que las han probado coinciden en que lo más impresionante de las Vision Pro es el modo de controlarlas. Gracias a los sensores del interior del casco, el visor es capaz de determinar en todo momento qué está mirando el usuario: un icono, una foto, un enlace… No hace falta ratón. La sensación es que el dispositivo es capaz de leer la mente. Otros sensores situados en el exterior detectan la posición de las manos, de tal modo que, con «juntar el dedo índice y el pulgar, el usuario puede hacer clic, ‘scroll’ o mover y cambiar el tamaño de una ventana.

Técnicamente, el funcionamiento de la Vision Pro es complejamente sencillo. Doce cámaras se dedican a grabar y mapear el entorno para reproducirlo en tiempo real en dos pantallas micro-oled con 23 millones de píxeles. En realidad, lo que el usuario está viendo en todo momento es una ilusión de la realidad sobre la que se superponen elementos digitales. A partir de aquí, la imaginación es el límite. Apple ha mostrado solo algunos ejemplos de lo que las Vision Pro serán capaces de hacer: generar una pantalla de cine mientras viajamos en el estrecho asiento de un avión, desplegar tres escritorios virtuales sobre una mesa de estudio diáfana o transportar al usuario al interior de un recuerdo en 3D grabado con las propias gafas. El mundo real y el virtual se funden, lo que permite al usuario seguir interactuando con las personas que le rodean, pero también aislarse por completo y transportarse a nuevos mundos.

Apple no inventó el ordenador personal o el ‘smartphone’. Tampoco ha inventado la realidad virtual, la realidad aumentada o el Metaverso. Los de Cupertino pretenden, una vez más, liderar el futuro de una nueva manera de relacionarse con la tecnología. Son especialistas en crear nuevas ‘necesidades’ y, del mismo modo que el iPhone o iPad no mataron al Macbook, no parece que las Vision Pro estén llamadas a sustituir a un ordenador o al móvil.

Todavía son muchas las dudas que generan estas nuevas gafas. Son un dispositivo bastante aparatoso y pesado, cuya batería dura solo un par de horas. Además, su elevado precio las convierte en un producto exclusivo, para entusiastas y ‘early adopters’, personas a las que no les importa probar la primera versión de una nueva tecnología y aceptan los riesgos.

La llegada de las Vision Pro puede ser el inicio de una nueva era o solo la enésima intentona de la realidad virtual y el metaverso de llevarnos a todos a un nuevo mundo de realidad mixta. Solo el tiempo lo dirá.

Un coste de 3.500 dólares

Las Apple Vision Pro todavía no tienen una fecha concreta de lanzamiento, se sabe que saldrán a la venta en Estados Unidos a principios del año que viene por 3.500 dólares. Sobre la fecha en la que llenará las estanterías del resto del mundo aún se sabe menos.