Tras el fenómeno de las novelas turcas, llegan a España las series coreanas

Atresmedia sigue explorando mercados internacionales para importar nuevas producciones y contenidos. El grupo de comunicación adquirió la serie surcoreana 'Saimdang: diario de luz', la primera ficción de este país que se emitirá en una televisión en abierto de España. El estreno será en Nova el próximo lunes 24 de abril a las 23.00 y llega después de ser vendida a otros territorios como China, Japón, Malasia, Estados Unidos, Filipinas y Tailandia. En este caso, la cadena temática propone una de esas potentes historias de amor que traspasan barreras, entremezclada con la belleza de los escenarios naturales en los que se rodó, para conquistar a una audiencia acostumbrada a ver telenovelas en el canal.

No es de extrañar la apuesta de Atresmedia por la ficción surcoreana. En Netflix, por ejemplo, la plataforma tiene incluso un sitio específico para este tipo de series dramáticas ('K-dramas'), donde hay un extenso catálogo de producciones asiáticas, con títulos como 'La gloria', 'Crash Landing on You' o 'Business Proposal', entre otros.

En el caso del próximo estreno de Nova, 'Saimdang: diario de luz', estrenada en el año 2017 en Corea del Sur, está protagonizada por la actriz Lee Young-ae, que interpreta el doble papel de Shin Saimdang y Seo Ji-Yoon. Es una de las intérpretes más conocidas del panorama cinematográfico del país y, con este proyecto, regresó a la pequeña pantalla después de un retiro de diez años tras protagonizar la película 'Sympathy for Lady Vegeance'. En la ficción está acompañada de Son Seung-heon, conocido actor y modelo surcoreano, que se pone en la piel del príncipe Lee Gyum, de la dinastía coreana Joseon.

La superproducción cuenta una historia que se desarrolla en dos épocas distintas. Una es el presente, con la protagonista de la serie, Seo Ji-Yon, quien es una joven profesora de Arte en la Universidad de Seul, a la que piden que certifique la autoría de un cuadro muy antiguo, determinante para su futura carrera profesional. Cuando comienza la investigación, su vida empieza a desmoronarse: su marido la abandona y huye del país acusado de estafa.

Sin embargo, en un viaje a Italia, descubre en un palacete un diario muy antiguo y el retrato de una bella mujer, con quien guarda un parecido asombroso, llamada Saimdang, lo que le ayudará a confirmar las dudas sobre el famoso cuadro. A partir de ese momento emprenderá una carrera por recuperar su prestigio y, con ello, su vida. El proyecto destaca por estar rodado en escenarios naturales, con una fotografía y una banda sonora muy cuidadas, que trasladan al espectador al exotismo de Oriente.

Con esta apuesta, Atresmedia vuelve a salirse de lo común y explora contenidos de ficciones con culturas muy diferentes a la española. Precisamente, fue Nova la que se atrevió con el drama turco al estrenar 'Fatmagül', uno de los grandes éxitos del canal, que abrió la puerta a otros seriales otomanos que llegaron después, como 'Mujer', 'Mi hija', 'Tierra amarga' o 'Pecado original', que lidera las audiencias en las tardes televisivas (el jueves un 14,2% de cuota de pantalla en Antena 3 frente al 13,9% de 'Sálvame naranja' en esa franja).