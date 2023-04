Un reality de Cuatro seguirá de cerca a 'Maribáñez, el peor equipo del mundo’

La localidad sevillana de Maribáñez, de unos 1.000 habitantes, se ha convertido en protagonista de un documental que narra cómo su equipo de fútbol, condenado a la desaparición, se ha colocado en puestos de ascenso a Segunda Andaluza Sevillana, tras ganarse, por méritos propios, el título de ‘El peor equipo del mundo’.

Así se titula el documental que se emitirá en Cuatro desde el humor y con un tono desenfadado, aunque no exento de emoción, donde se podrá ver todo el proceso liderado por el exárbitro Cristóbal Soria para transformar al Atlético Maribáñez, un humilde club de fútbol, a sus familias y la vida de esta pedanía perteneciente a Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Para asumir uno de los mayores retos de su carrera, se rodea de un equipo integrado por Alicia Romero, preparadora física, y Sofia Irazusta, periodista e influencer, que se verá reforzado puntualmente por el director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, y el doctor Antonio Escribano, especialista en endocrinología y medicina deportiva.

Además, para conseguir los resultados que se buscan, se establecieron una serie de "normas de disciplina y multas", como el pago de un euro por no entrenar sin avisar, un euro por cada tarjeta por protestar al árbitro, dos por llegar tarde a una convocatoria, tres por no presentarse a un partido y cuatro por no presentarse a entrenar para irse a jugar al fútbol-sala.

Se completa la tabla de disciplina con la prohibición expresa de usar el móvil los días que haya partido una vez que se entre en los vestuarios.

'Chinchi', el '9' del equipo, y su novia Enma; 'Little Chicken', que compagina el fútbol con el bar de sus padres; 'El Orejas', entregado en cuerpo y alma al club; 'Will', portero suplente que prepara su boda con Sandra; y Juan, el 'mister', cuya vida orbita en torno a un balón en detrimento de los planes con su mujer, son algunos de los protagonistas de las historias que narrará el programa.

Constará de cinco episodios, de los que ya se han rodado tres, ya que se espera que el último coincida con el final de la temporada, en la que podría lograr el ascenso a Segunda Andaluza Sevillana, para lo que, tras casi desaparecer, ahora se encuentra en quinta posición de la clasificación.

El primer capítulo ya ha sido estrenado oficialmente, pero solo para los vecinos de la localidad sevillana, que se reunieron en torno a una plaza del pueblo para verlo juntos, y comprobar, entre otras cosas, cómo es la canción principal, que ha sido compuesta por el ganador de un Goya, Riki Rivera.

El nuevo formato producido por Mediaset España en colaboración con Señor Mono y dirigido por Nacho Medina, tiene idea de traspasar lo puramente deportivo para adentrarse en las historias humanas detrás de cada uno de sus jugadores y de quienes les esperan en casa después de cada entrenamiento y de cada partido.